Nem is gondolnánk, milyen sok híresség rejtegeti a világ elől traumatikus múltját. A közelmúltban Sophie Ellis-Bextor számolt be arról, hogy nemi erőszakban vesztette el a szüzességét, most pedig a 64 éves kubai-amerikai világsztár, Gloria Estefan döntött úgy, hogy felfedi gyermekkori traumáját.

Az énekesnő egy Facebookos videóbeszélgetés során mesélte el, hogy amikor kilencéves volt, egyik rokona nemcsak molesztálta, de azzal is fenyegette, hogyha bárkinek beszél a szörnyűségekről, megöli az édesanyját -írja a Bors.

Családtag volt, de nem közeli, ugyanakkor hatalommal rendelkezett, mert az édesanyám az ő zeneiskolájába iratott be. A zaklatóm azonnal elkezdte mondogatni az anyámnak, milyen tehetséges vagyok és mennyire fontos, hogy odafigyeljen rám: az anyám pedig szerencsésnek érezte magát, hogy a lánya megkapja ettől a férfitól a figyelmet– idézte fel a molesztálás körülményeit az énekesnő a Red Table Talk: The Estefans legfrissebb, kilencedik epizódjában.