Urbán Edina produkciója után Tóth Gabi elmondta, hogy versenyzője fellépése az utolsó pillanatig kérdéses volt, ugyanis teljesen elment a hangja, fájt a torka, és napok óta szenved. Szerencsére sikerült összeszednie magát, és lenyűgözte produkciójával a műsor mestereit, így továbbjutott, azonban nem gyógyult meg. Sőt, mikor vasárnap este lejött a színpadról, és az adrenalin már nem dolgozott úgy a szervezetében, érezte, nagy a baj.

"Az élő adás előtti héten már nagyon meg voltam fázva, alig volt hangom, tényleg megijedtem, hogy egyáltalán el tudom-e énekelni a dalomat, szóval kicsit szorongtam is emiatt, mielőtt színpadra álltam.

Szerencsére Gabi megnyugtatott, hogy az adrenalin akkora drog lesz, hogy minden fájdalmam megszűnik majd az élő adásban. Igaza lett, de miután lejöttem a színpadról éreztem, hogy valami nincs rendben – kezdte Edina a Borsnak. Az énekesnő hétfő reggel azonnal orvoshoz fordult, tünetei ugyanis súlyosbodtak.

Nagyon fájt a tüdőm és nyomott a mellkasom, így elmentem az orvoshoz. Kiderült, hogy nem vagyok megfázva, vírusos sem vagyok, hanem komoly allergia kínoz. Még nem tudni, hogy pontosan mire vagyok érzékeny, de ettől fáj a torkom és a kelleténél többet tüsszögök is. Kaptam gyógyszert és inhalálni is kell. Szerencsére az allergiagyógyszer nem álmosít, így jól tudok koncentrálni a próbákon. A hangom még nem tökéletes, reggelente rekedt vagyok, de délutánra sikerül bemelegítenem a hangszálaimat– mondta Urbán Edina, aki most vasárnap Rick Astley bőrébe bújik.