Holtan találták otthonában a mindössze 32 éves világhírű szinésznőt, Brittany Murphyt. Egy dokumentumfilmnek köszönhetően most megtudhatjuk, mi is történt vele a halála előtti napon. Arra is fény derül, vajon tényleg tüdőgyulladás váltotta-e ki a 12 évvel ezelőtt bekövetkezett halálát.

Brittany Murphy csupán 32 éves volt, amikor az édesanyja a zuhany alatt talált rá eszméletlen állapotban lévő lányára. A helyszínre érkező mentők mindent megtettek, hogy megmentsék a lányt, de nem reagált a kezelésre, a kórházba érkezve pedig meghalt. A váratlan tragédia az egész világot sokkolta, hiszen a színésznőnek rengeteg rajongója volt - írja a Femcafe.

Az igazságügyi szakértők szerint a halálát tüdőgyulladás és anémia okozta, de szerepet játszhatott a vényköteles gyógyszerek magas szintje is a vérében a hirtelen bekövetkezett tragédiában.

Azóta több összeesküvés-elmélet is napvilágot látott: többen úgy vélik, hogy Brittany halálát a drogok okozták, alkohol, esetleg a férje, aki öt hónappal később szintén abban a lakásban hunyt el, ahol Brittany is. A HBO Max streaming október 14-én tűzte ki a dokumentumfilm érkezésének időpontját, amely a What happened, Brittany Murphy? címet kapta, és a színésznő halála előtti nap eseményeit dolgozza fel.

A filmben több családtag is megszólal majd: Brittany férjének (Simon Monjack) édesanyja, testvérei, Linda és James, valamint Simon egykori menyasszonya is - így több titokra is fény derülhet.