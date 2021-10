Dr. Hevesi Krisztának és Baranya Dávidnak már korábban is rezgett a léc a Dancing with the Stars színpadán, most viszont el is érte őket a vég. A szexuálpszichológusnak és táncpartnerének kellett elhagyniuk a parkettet. A páros a Life.hu-nak elmondta, miként vigasztalódnak a verseny után.