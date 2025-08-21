Madonna közszemlére tette lánya melleit: Lourdes Leon már nem tudta megmenteni a helyzetet - FOTÓ

Az énekesnő az Instagramon tette közzé a családi ünneplésről készült fotósorozatot: Toszkánában tartották Madonna születésnapját. A képek között akadt egy, amely minden másnál nagyobb figyelmet kapott: Lourdes Leon azt próbálta megakadályozni, hogy a kelleténél többet mutasson magából, ám nem sikerült. Vajon az édesanyja nem látta, hogy a fotón, amit közzétesz, kivillan a lánya melle?
A fenti képen Madonna három felnőtt gyermekével – Lourdes Leonnal (28), Rocco Ritchie-vel (25) és Mercy Jamesszel (19) – látható egy buliban. Az énekesnő átkarolja Lourdes vállát, és valószínűleg ez okozta a bajt: a lány ruhája lecsúszott a válláról. Lourdes próbálta volna megigazítani, azonban már késő volt, a fotós megnyomta a gombot, később pedig az édesanyja sem vette észre, hogy milyen képet posztolt: közszemlére tette gyermeke mellét.
A képekhez Madonna csak ennyit írt: „Még mindig augusztus van, szóval még mindig tart a születésnapom!!! Köszönöm, hogy eljöttetek!” A fotósorozatban megjelenik párja, Akeem Morris is.
Az ünneplés egyik különleges állomása a híres Palio di Siena lóverseny volt, amelyről Madonna korábban azt mondta: „Hosszú évek óta álmom, hogy megnézzem a Paliót Sienában, amelyet 1482 óta a születésnapomon rendeznek.” A posztban szerepelnek képek a versenyről, tömegről, és az is, ahogyan Madonna és gyermekei az ablakból nézik a futamot.
A 67. születésnap egyik leglátványosabb eleme egy hatalmas, rózsaszín Labubu-torta volt, amely Madonna ikonikus, kúpos melltartós korszakát idézte. A tortán ez állt: „Boldog születésnapot Madudu!”
Madonna impozáns helyen, Sting és Trudie Styler 16. századi toszkán villájában ünnepelte 67. születésnapját. A Villa Il Palagiót két éjszakára bérelte ki 18 ezer fontért (kb. 8,2 millió fornt). A házat 900 hektáros szőlőültetvény veszi körül.
Egy forrás a The Sunnak így fogalmazott: „Mindenki eljött, hogy támogassa Madonnát, és elképesztően jól érezte magát. Imádja Olaszországban ünnepelni a születésnapját, és ez volt az egyik legjobb buli eddig.” A bennfentes hozzátette: „Évek óta jóban van Stinggel, így biztos vagyok benne, hogy a hatalmas birtokot baráti áron kapta meg."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.