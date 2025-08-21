Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Madonna közszemlére tette lánya melleit: Lourdes Leon már nem tudta megmenteni a helyzetet - FOTÓ

ciki lourdes leon Madonna
Life.hu
2025.08.21.
Az énekesnő családi fotói között akadt egy, amely gyorsan bejárta a netet. Madonna lánya, Lourdes Leon még megpróbálta menteni, amit az édesanyja okozott, de nem sikerült: kivillant a melle.

Az énekesnő az Instagramon tette közzé a családi ünneplésről készült fotósorozatot: Toszkánában tartották Madonna születésnapját. A képek között akadt egy, amely minden másnál nagyobb figyelmet kapott: Lourdes Leon azt próbálta megakadályozni, hogy a kelleténél többet mutasson magából, ám nem sikerült. Vajon az édesanyja nem látta, hogy a fotón, amit közzétesz, kivillan a lánya melle? 

Madonna a gyerekeivel bulizott Toscánában, de mindenki Lourdes Leon kivillanó melleiről beszél
Madonna a gyerekeivel bulizott Toscánában, de mindenki Lourdes Leon kivillanó melleiről beszél
Forrás: Instagram

A fenti képen Madonna három felnőtt gyermekével – Lourdes Leonnal (28), Rocco Ritchie-vel (25) és Mercy Jamesszel (19) – látható egy buliban. Az énekesnő átkarolja Lourdes vállát, és valószínűleg ez okozta a bajt: a lány ruhája lecsúszott a válláról. Lourdes próbálta volna megigazítani, azonban már késő volt, a fotós megnyomta a gombot, később pedig az édesanyja sem vette észre, hogy milyen képet posztolt: közszemlére tette gyermeke mellét. 

A képekhez Madonna csak ennyit írt: „Még mindig augusztus van, szóval még mindig tart a születésnapom!!! Köszönöm, hogy eljöttetek!” A fotósorozatban megjelenik párja, Akeem Morris is.

Madonna születésnapja: valóra vált az énekesnő egyik legnagyobb álma

Az ünneplés egyik különleges állomása a híres Palio di Siena lóverseny volt, amelyről Madonna korábban azt mondta: „Hosszú évek óta álmom, hogy megnézzem a Paliót Sienában, amelyet 1482 óta a születésnapomon rendeznek.” A posztban szerepelnek képek a versenyről, tömegről, és az is, ahogyan Madonna és gyermekei az ablakból nézik a futamot.

A 67. születésnap egyik leglátványosabb eleme egy hatalmas, rózsaszín Labubu-torta volt, amely Madonna ikonikus, kúpos melltartós korszakát idézte. A tortán ez állt: „Boldog születésnapot Madudu!”

 

Madonna impozáns helyen, Sting és Trudie Styler 16. századi toszkán villájában ünnepelte 67. születésnapját. A Villa Il Palagiót két éjszakára bérelte ki 18 ezer fontért (kb. 8,2 millió fornt). A házat 900 hektáros szőlőültetvény veszi körül.

Egy forrás a The Sunnak így fogalmazott: „Mindenki eljött, hogy támogassa Madonnát, és elképesztően jól érezte magát. Imádja Olaszországban ünnepelni a születésnapját, és ez volt az egyik legjobb buli eddig.” A bennfentes hozzátette: „Évek óta jóban van Stinggel, így biztos vagyok benne, hogy a hatalmas birtokot baráti áron kapta meg."

