Ha ezen a napon születtél, emberfeletti a kreativitásod a számmisztika szerint

Vannak emberek, akik mintha kisujjukból ráznák ki a jobbnál jobb ötleteket, míg mások minimális képzelőerőt igénylő feladattal is küszködnek. Az élénk fantázia, alkotókészség fejleszthető – és fejlesztendő is!-, ám ha vetünk egy pillantást születési dátumunkra, a számmisztika felfedheti, hogy emberfeletti kreativitást kaptunk útravalóul. Vajon mely dátumok szülöttei a szerencsések?

Vajon kreatív vagyok? Megmondja a számmisztika!

Forrás: E+

Ezek a születési dátumok kreativitást vonzanak a számmisztika alapján

A kreativitás nem csak képzőművészeti, előadói tehetségben nyilvánulhat meg, de például öltözködésben, lakberendezésben, de még étkezési szokásokban is. Bizonyos dátumok szülöttei azonban fokozott kreativitást mutatnak.

A hónap 3. napja

Az egyik legmisztikusabb szám a 3, nem csoda, hogy akit a hónap harmadik napján pottyantott le a gólya, mágikus ajándékot kapott a Kozmosztól. Proaktivitás, erős önkifejezés, élénk képzelet jellemzi a nap szülötteit. Könnyed kommunikációd, barátságos természeted, tehetséged alázattal vegyül, így könnyen alakítasz ki kapcsolatokat.

Mindig keresed a lehetőségeket, mely sikereid, szerencséd fő kovácsa.

A hónap 5. napja

Születési dátum elemzésed alapján a kíváncsiság életed fő vezetőfonala, intuíciód segít meglelni a helyes utat. Mivel az 5-ös szám a kalandokkal, változásokkal, felborult status quo-val áll összefüggésben, így nem hagyod, hogy korlátok közé szorítsanak. Innovatív gondolkodásod minden alkalommal utat tör magának, mely a legváltozatosabb helyzetben mutatkozhat meg.

A hónap 18. napja

Mivel a számmisztika szerint a 18-as szám 9-re redukálható, ezen a napon születettek mindig előre gondolkodnak, jövőbe vezető utakat fürkésznek. Elméd tíz lépéssel mások előtt jár, megrögzött idealista vagy, aki soha nem adja fel elveit. A zene, művészetek, az emberi kultúra az igazi menedéked, mert általa megérted a világot, ahogy segít felismerni a lehetőségeket, motivációt nyújt és felszabadít.

Kreativitásoddal nem csak a saját, de mások javát is szolgálod, segítőkészséged, remek ötleteid miatt gyakran fordulnak hozzád tanácsért.

A hónap 23. napja

Nyitott elme, dinamikus gondolkodásmód jellemzi a 23. nap szülötteit, ami a szintén mitikus 5-re redukálható. Akinek ez a születési száma, mindent meg akar tapasztalni, amit az élet csak nyújtani tud, nem ül fel a megszokott hiedelmeknek, tanításoknak. Rugalmasság, remek problémamegoldó készség, innováció a legértékesebb tulajdonságod, melyek révén járatlan utakat taposol ki, kreatív ötleteid, inspiráló megoldásaid vannak. Meg van az a ritka képességed is, hogy egyszerre több, olykor ellentmondásos nézőpontot is elfogadj.