A kulisszák mögött bármi megtörténhet és Simicz Sándor szerint, aki a Dancing With The Stars hangulatfelelőse, ha ő ott van, akkor meg is történik.

Meglepő dolgot árult el Simicz Sándor, a Dancing With The Stars hangulatfelelőse. A férfi arról mesélt Gelencsér Timinek, hogyan fokozza a hangulatot a stúdióban a show kezdete előtt. Kedvenc módszere, hogy kiszúr magának embereket, melyből váratlan helyzetek is adódhatnak.

A múlt héten volt egy fiatalember, aki mellett ült egy csinos hölgy. A fiatalember nem annyira volt lelkes, kicsit elkezdtem őt piszkálni. Aztán egy kicsit jobb hangulata lett, és a vége az lett, hogy tulajdonképpen itt a nyílt színen megkérettem vele a barátnője kezét és itt mindenki előtt igent mondott a csaj. Úgyhogy mi már egy leánykérésen is túl vagyunk itt a Dancing with the stars-ban"

- mesélte Sanyi Timinek, aki mit sem tudott az egészről.