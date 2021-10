„Lassan megvan a száz kiló mínusz. Törökországban kicsit bűnöztem, ott lecsúszott egy kis nassolnivaló; ha nem teszem, akkor lehet, hogy már meg is lenne az egy mázsa. A folyamatnak most jött el az a része, amikor új étrendre kell átállnom. Ugyanis most egy picit izmosodni szeretnék, hogy még jobban tetsszek az én Tinámnak. A titkom eddig csupán annyi volt, hogy nem ettem köretet. Most jöhet majd a gyúrós kaja, szeretnék jó néhány kiló izmot magamra építeni" – mesélte Emilio a HOT!-nak.

