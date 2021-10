Amíg egyesek jól érzik magukat úgy is, ha csak minden második nap mosdanak meg, mások szeretik reggel és este is vízbe mártani a testüket. A túl gyakori tisztálkodás azonban nem feltétlenül egészséges, ezt már korábban megállapították a szakértők, de az is kiderült, hogy az sem mindegy, reggel vagy este zuhanyzik az ember. Most pedig arra is fény derült, mi történik a testünkkel akkor, ha nem elégszünk meg napi egy mosdással - írja a Joy.

Érzékenyebbé válik a bőrünk

A túlzott higiéniával árthatunk a bőr ellenállóképességének. A baktériumok és a szennyeződésenek segítik a védekezés kialakítását, ennek folyamatos eltávolításával pedig repedezetté, szárazabbá válhat a bőrünk, de az intim területünknek sem tesz jót, ha naponta többször mossuk meg szappanos vízzel.

Zsírosodhat a hajunk

A túlságosan gyakori hajmosás sem ajánlott, hiszen minél gyakrabban tesszük, annál gyorsabban zsírosodik a hajunk. A samponok ugyanis képesek a fejbőrt kicsit szárazabbá tenni, erre pedig olaj termelésével reagál.

Ha már zuhanyzunk, az sem mindegy, hogy időt töltünk el a vízsugár alatt: erre is adtak választ a szakértők.