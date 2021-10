Palik Lászlót a korábban az Exatlon egykori versenyzőjével, Cservenák Alexandrával hozták hírbe, de nemrég kiderült, hogy már rég nem alkotnak egy párt: a műsorvezető most egy ügyvédnővel van együtt.

Marsi Anikó és Palik lászló válásának híre után gyorsan kiderült, hogy mindketten tovább is léptek. Marsi Anikó Szulák Andrea egykori párjával, Gáborral jött össze, és teljesen ki is virult mellette, egykori férje pedig az Exatlon Hungary korábbi versenyzőjével, a 30 évvel fiatalabb Cservenák Alexandrával. Mint kiderült, az a kapcsolat azonban már a múlté, és a műsorvezető azóta új szerelemre is talált egy ügyvédnő személyében, akit régóta ismer.

"Laci és Petra közel húsz éve a sportos életmódjuknak köszönhetően ismerkedtek meg, hiszen mind a ketten aktívan edzenek, futnak. Ám akkor teljesen más szakaszban járt az életük" - mondta a Blikknek egy ismerős.

"Az egyik legismertebb sztárügyvéd irodájában tanulta a szakmát. Igaz, egykori mentora általában büntetőügyeket vállal, míg Laci párja – amióta önállósodott – elsősorban ingatlanjogi ügyekkel, családjoggal, társasági joggal, cégek állandó képviseletével foglalkozik. Szintén egy hatalmas magánéleti változás kellős közepén van, éppen válófélben van kisfia apjától. A srác egyébként ugyanabba a suliba jár, ahova Palik fiai" - mondta egy másik bennfentes.

"Anikó ismeri Petrát, sőt, kedveli is. Fontos neki, hogy ki van Laci mellett, mert bár a házasságuk tönkrement, a fiaik összekötik őket. Ha Laci boldog, ő is boldog" - mondták.

Palik László és az ügyvédnő kapcsolata már egészen komolyra fordult, már a gyerekekért is együtt mennek az iskolába, egy ilyen alkalommal fotózták le párosukat. A képeket IDE kattintva nézheted meg.