Kiderült, hogy Marsi Anikó tönkrement házassága után új párra talált, méghozzá Szulák Andrea és Agócs Judit exével jött össze, Gáborral. A színésznők kifejtették a véleményüket a férfiról, Szulák Andrea azonban később törölte csípős megjegyzését, az internet azonban nem felejt. Sokan féltik Anikót az új párjától, aki nem is annyira új...

Friss részletek derültek ki a kapcsolatukról, amik mindenki számára meglepőek lehetnek: nem először vannak együtt. Fiatakori szerelem az övék, annak idején együtt jártak, akkor is nagy volt a szerelem. Most, hogy mindketten szinglik, újból egymásra találtak. Igazi mesébe illő történet az övék. Hónapokkal előre terveznek. Minden szabadidejüket együtt töltik. Gábor erős támasza Anikónak. Szeretnének elbújni a világ szeme elől, és néhány napot eltölteni egy tengerparti helyen. Ráadásul nem is kettecskén, úgy tudom, Anikó azt szeretné, ha tinédzserfiai is velük tartanának a nyaralásra" - mondta a Story Magazinnak egy névtelen forrás.