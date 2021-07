Marsi Anikó és Palik László kapcsolata 15 év után futott zátonyra. A híradós tavaly, a Dancing with the Stars indulásakor még tönkrement házasságga miatt szomorkodott, most azonban mintha kicserélték volna.

Nyoma sincs már a szomorúságnak és a letörtségnek, ami pár hónapja még Marsi Anikót jellemezte - írja a Blikk. A műsorvezető kivirult, folyamatosan mosolyog, jót tesz neki az új szerelem, ami - mint kiderült, nem is annyira új.



"Tavaly a Dancing with the Stars műsora után már sejteni lehetett, hogy valami nincs rendben, Anikó láthatóan nem volt jókedvű, sokszor merengett el magában szomorúan. Aztán kiderült, hogy nem csak a férje, de a gyerekek is Dominikán vannak, mindenki azt gondolta, emiatt szomorú. Aztán kiderült, hogy tönkrement a házassága, így érthető volt az egész" - mondta a lapnak Anikó egyik munkatársa, aki hozzátette, a híradós most sugárzik a boldogsától.

Egy másik ismerős szerint Gábor és Anikó nagyon jó hatással vannak egymásra:

"Rengeteget sportolnak együtt, ennek köszönhetően mint a ketten sokkal jobb formában vannak, mint pár hónapja, Gábor fogyott is. Élvezik az élet apró pillanatait, amely nagyon tölti Anikót."

Palik László sincsen már egyedül, egy nála évtizedekkel fiatalabb volt Exatlon-versenyzővel jött össze.