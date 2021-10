A hétfő kissé zavaros, a kedd pedig túlvállalósnak ígérkezik, aztán az aktuális – szerdán érkező - Teliholdat követően fogyni kezd égi kísérőnk mérete, így pedig az energiáink mennyisége is apad kissé. Energiacsökkenést tapasztalhatunk, ám ez nem lesz frusztráló vagy épp romboló hatással ránk. Érdekes, néhol kissé leterhelő változások zajlanak, kevés beleszólásunk lesz a különféle történésekbe. Inkább fogadjuk el azt, ami van.

A Plútó, a Szaturnusz, és a hétkezdettel a Jupiter is lezárja éves retrográd folyamatát, kedden pedig a Merkúr indul előre. Halleluja! Jöhet végre némi fellélegzés. A Fogyó hold miatt kerülendő a kapkodás, a sietség, mások sürgetése sem megoldás semmire!

2021. október 18., hétfő a ♈ban (Növő hold, Kos)Bonyolult nap, nem mellékes, hogy már érezhető a szerdai Telihold hatása. Legyünk mértékletesek, ne bolonduljunk meg, inkább maradjunk nyugton. Ne erőlködjünk és végképp ne erőltessünk semmit!

2021. október 19., kedd a ♈ban (Növő hold, Kos)Energiával teli nap, de azért az erkölcsi és etikai határokat nem szabad átlépni. Lehet kockáztatni, de csak józan ésszel, megfontoltsággal. Figyeljünk minden hírre, mert azokból nemcsak okulni, hanem hasznot húzni is lehet!

2021. október 20., szerda a ♈ban (Telihold, Kos)A Telihold energiái mellett is ez egy jó nap, azonban fontos, hogy mindenki törődjön azzal, ami az ő feladata! Nem szükséges mások dolgába ütni az orrunkat. Ami eddig nem ment, azt végleg el kell engedni.

2021. október 21., csütörtök a ♉ban (Fogyó hold, Bika)Fogyóhold lévén dolgozzunk az elengedésen, csökkentsük a terheket, bár a tegnapi Telihold energiái nem csökkennek látványosan. Ajánlott nemet mondani arra, ami nem szolgálja az életünket, fejlődésünket, mindennapjainkat.

2021. október 22., péntek a ♉ban (Fogyó hold, Bika)Érdemes átgondolni az év hátralévő heteinek témaköreit, főbb feladatait. Vegyük előre a sürgős tennivalókat, és higgyünk abban, hogy kimagaslóan tudunk teljesíteni. Ami most sem kerül a sorban előre, azt végleg töröljük...

2021. október 23., szombat az ♊ben (Fogyó hold, Bika)Hétvége lévén bármit megtehetsz, de az sem baj, ha épp semmihez sem lesz kedved – csak úgy ellennél egyfajta csendes magányban. Ha tágra nyitott szemekkel járkálsz, akkor megláthatsz olyasmit, amit eddig sosem.

2021. október 24., vasárnap az ♊ben (Fogyó hold, Ikrek)Az eltökéltség és a határozottság lehetnek a mai nap legjobb fegyverei. Elsődlegesen magadat és a saját nyűgjeidet tartsd szem előtt. Javítsd ki, amit lehet, zárd le, amit kell. Tartsd meg azt, amiért megdolgoztál!