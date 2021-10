Bíró Ica fiatalon, 18 évesen ment férjhez. A 95.8 Sláger FM-en beszélt arról, hogy bár fiatalon jöttek össze, szerelmük hosszú ideig tartott. Számára akkor nem volt kérdés, hogy felveszi férje nevét, így lett Borúzs Ilonából Bíró Antalné.

Amikor elkezdtem fotózásokra, divatbemutatókra járni, a szakma elkezdett Bíró Icázni vagy Bíró Ilonázni. Mindkettőt szerettem, de az előbbi valahogy rajtam ragadt. A házasság azonban véget ért, jó néhány évvel később viszont újraházasodtam, és felvettem a második férjem nevét. A médiában azonban továbbra is Bíró Ica maradtam

- elevenítette fel az emléket a fitneszlady.

Úgy látszik, 10 évre vagyok berendezkedve, mert az a házasságom is véget ért 10 év után. A második férjem nevét viseltem, de továbbra is mindenki Bíró Icázott. Ezért úgy döntöttem, felveszem ezt a nevet. Erről megkérdeztem az első férjemet is, aki nem bánta a dolgot, sőt, kifejezetten örült neki. Nagyon jó viszonyban váltunk el, így támogatott ebben. Végigjártam a hivatalos utat, ennek köszönhető, hogy ma már a személyi igazolványomban is a Bíró Ica név szerepel

- mondta Bíró ica a Sláger Reggel műsorvezetőinek.

Bíró Ica 63 évesen újra tangában és feszes szettben tornázik. A 90-es évek híres fitness modellje, Bíró Ica, amikor hitelcsapdába került, egy időre abbahagyta a tornázást, azonban most úgy döntött, visszatér.