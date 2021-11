Legyünk résen, ha akcióról van szó, hiszen ezek inkább hagyományos trükkök a vevők áruházba csábítására. Érdemes azt is átgondondolnunk, hogy azon kívül, amit valóban szerettünk volna megvásárolni, szükségünk van-e arra a termékre, amin ott virít az akció felirat, hiszen ezek gyakran csak pár forinttal kerülnek kevesebbe. Sokszor előfordul ugyanis, hogy az akció előtt emelnek egy-egy termék árán. Bár az árcédulán úgy tűnik, hogy a kedvezmény 20%-os, ugyanakkor az eredeti árról van szó.

Ha vásárolni indulunk, akkor azt egy jól összeállított bevásárlólistával tegyük, hiszen ez pajzsként véd bennünket a szupermarketek akcióival szemben. Érdemes ilyenkor csak annyi pénzt magunkkal vinni, amennyibe a bevásárlólistás termék megvásárlásához szükségünk lesz.

Ne vásároljunk félkész termékeket, mert főzéskor drágábbak azoknál a nyersanyagoknál, amiket egy fogás megfőzéséhez felhasználhatunk. A legegyszerűbb ételek sokszor jobbak, valamint könnyen beszerezhetőek, és nem is kerülnek sokba: tojás, kenyér, zöldségek, sajtfélék. Ezekből rengeteg ételt variálhatunk.

Ha valóban a spórolás a cél, akkor bátran vásároljunk basic márkát, hiszen ezek a termékek semmivel sem rosszabbak a konkurens márkák drágább termékeinél. A minőség pedig gyakorlatilag azonos. Ha mégsem bíznál ezen termékek minőségében, akkor az intereneten bőven találsz majd olyan teszteket, amelyek segítenek eligazodni a termékek közt.

Főzzünk egészségesen és olcsón. Sokakban felmerülhet a kérdés, mégis hogyan lehetséges ez? Nem kell nagy erőfeszítést tennünk azért, hogy gazdaságosan táplálkozzunk.

Rengeteg étel kerül a szemétbe, amit nem csak a pénztárcánk bánhat, hanem a környezetünk is. Ezért fontos, ha több ételt főzünk, vagy sütünk, akkor azt rakjuk be a fagyasztóba, hiszen így mi is bármikor elővehetjük az általunk főzött ételt. Ha nem szeretnénk étterembe menni, akkkor csomagoljunk reggelit, ebédet, vagy akár uzsonnát is. Ha odafigyelünk arra, hogy otthon főzünk, akkor mindig tudunk magunkkkal ebédet vinni a munkahelyünkre.

A fenti tippek követésével nehéz előre megjósolni, hogy mennyit spórolhatunk, de ezekkel a tanácsokkal mindenképpen tervezhetőbbek a kiadásaink és csökkenthetünk rajtuk.