Egyre közelebb van a Séfek séfe döntője, így nem csoda, hogy a feladatok is egyre nehezebbek. Már nemcsak versenyzőknek okoznak fejfájást a fogások, de még olykor a sokat látott séfeknek is. Így járt Krausz Gábor is: a három évad alatt most először fordult ilyesmi elő vele.

"Én egy kicsit most azt érzem, hogy egy kisebbfajta pánikroham kerülget. Megpróbálom láthatatanná tenni, hogy senki ne érezze azt rajtam, hogy fogalmam sincsen, mit fogok csinálni Szerintem most először a három év alatt, jutottam el oda, hogy ötletem sincs, nagyon vakon vagyok, hogy mi van ott letakarva, hogy ebből a keserű sz@rból mit lehet csinálni, hogy nincs piactér. Meg vagyok lőve" - mondta kétségbeesve.