Százmilliókra perlik Stinget: volt zenésztársainál betelt a pohár

A 73 éves Stinget – polgári nevén Gordon Matthew Sumner – és kiadóvállalatát, a Magnetic Publishing Limitedet a londoni legfelsőbb bíróságon pereték be egykori zenésztársai. A követelés „jelentős összegre” szól, amellyel kapcsolatban a felek hosszú ideje próbáltak egyezségre jutni, de a tárgyalások rendre kudarcba fulladtak. Egy, az ügyhöz közel álló forrás a The Sunnak úgy nyilatkozott: „Ez már régóta a levegőben volt. Mivel nem született megegyezés, Summers és Copeland végül úgy döntöttek, hogy bíróság elé viszik az ügyet.”

The Police: Stinget beperelték egykori zenésztársai

Forrás: Getty Images

A vita középpontjában az Every Breath You Take című sláger áll, amely Stingnek állítólag évi 550 ezer font (252 millió forint) jogdíjat termel. A gitáros és a dobos viszont nincsenek feltüntetve a szerzők között, így ők a bevételből sem részesülnek. Most éppen ezért követelnek több millió fontot - írja a RadarOnline.

Korábban is állandó volt a feszültség Sting és zenésztársai között

A The Police 1977-ben alakult Londonban, és olyan dalokkal vált világhírűvé, mint a Roxanne vagy a Message in a Bottle. A sikerek ellenére a zenekaron belül állandó volt a feszültség: a tagok gyakran vitáztak, és Sting korábban el is ismerte: „Mindannyian erős egyéniségek voltunk, és senkit sem akartunk háttérbe szorítani” – fogalmazott egyszer.

Az utolsó, Synchronicity című album felvételei során már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a tagok külön szobákban rögzítették a saját részeiket. 1984-ben végül feloszlott a banda, Sting pedig szólókarrierbe kezdett.

A 2007–2008-as Reunion Tour ideiglenesen újra összehozta a triót, és a világ egyik legsikeresebb koncertsorozatát produkálták: a zenekar 151 állomáson lépett fel, és több százmillió fontot keresett. Andy Summers később úgy fogalmazott: „Életemben akkor kerestem a legtöbb pénzt. Egyetlen este egymillió dollárt jelentett nekem.”