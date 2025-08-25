Százmilliókra perlik Stinget: volt zenésztársainál betelt a pohár

A 73 éves Stinget – polgári nevén Gordon Matthew Sumner – és kiadóvállalatát, a Magnetic Publishing Limitedet a londoni legfelsőbb bíróságon pereték be egykori zenésztársai. A követelés „jelentős összegre” szól, amellyel kapcsolatban a felek hosszú ideje próbáltak egyezségre jutni, de a tárgyalások rendre kudarcba fulladtak. Egy, az ügyhöz közel álló forrás a The Sunnak úgy nyilatkozott: „Ez már régóta a levegőben volt. Mivel nem született megegyezés, Summers és Copeland végül úgy döntöttek, hogy bíróság elé viszik az ügyet.”
A vita középpontjában az Every Breath You Take című sláger áll, amely Stingnek állítólag évi 550 ezer font (252 millió forint) jogdíjat termel. A gitáros és a dobos viszont nincsenek feltüntetve a szerzők között, így ők a bevételből sem részesülnek. Most éppen ezért követelnek több millió fontot - írja a RadarOnline.
A The Police 1977-ben alakult Londonban, és olyan dalokkal vált világhírűvé, mint a Roxanne vagy a Message in a Bottle. A sikerek ellenére a zenekaron belül állandó volt a feszültség: a tagok gyakran vitáztak, és Sting korábban el is ismerte: „Mindannyian erős egyéniségek voltunk, és senkit sem akartunk háttérbe szorítani” – fogalmazott egyszer.
Az utolsó, Synchronicity című album felvételei során már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a tagok külön szobákban rögzítették a saját részeiket. 1984-ben végül feloszlott a banda, Sting pedig szólókarrierbe kezdett.
A 2007–2008-as Reunion Tour ideiglenesen újra összehozta a triót, és a világ egyik legsikeresebb koncertsorozatát produkálták: a zenekar 151 állomáson lépett fel, és több százmillió fontot keresett. Andy Summers később úgy fogalmazott: „Életemben akkor kerestem a legtöbb pénzt. Egyetlen este egymillió dollárt jelentett nekem.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.