Milliárdosok mégis hitelből élnek? Beyoncé és Jay-Z több mint 100 millió dolláros kölcsönt vettek fel

A 43 éves Beyoncé és az 55 éves rapper két jelzáloghitelt kötött Bel-Air-i birtokukra: 57,75 millió dollárt a Morgan Stanley Private Banktól, további 52,8 millió dollárt pedig a Goldman Sachstól. Így havonta több mint 500.000 dollárt törlesztenek – az ingatlanadót nem számítva.
A házaspár 2023-ban 200 millió dollárért vásárolta meg Malibu legdrágább otthonát, de a Bel-Air-i kúriát nem adták el. Ez táplálta azokat a találgatásokat, hogy akár likviditási gondjaik is lehetnek.
Pénzügyi szakértők szerint ugyanakkor a kölcsön mögött konkrét stratégia állhat. A 110 millió dollárnyi felszabaduló forrást ugyanis befektethetik. Ha 30 éven át évi 8 százalékos hozammal kamatoztatják, a pénz akár egymilliárd dollár fölé is duzzadhat – még akkor is, ha ez idő alatt több mint 60 millió dollárt kell kifizetniük kamatra. A sztárpár tehát nem a csőd felé tart, hanem inkább a vagyonukat próbálják még nagyobbra növelni - írja a RadarOnline.
Június végén le kellett állítani Beyoné egyik koncertjét, miután az egyik showelem - amely éppen a levegőben tartotta több méter magasban az énekesnőt - meghibásodott. Több ezer rajongója nézte végig aggódva, ahogy a világsztár az életéért küzd a levegőben. Beyoncé egy lebegő autóban ült, drótok segítégével tartották őt a levegőbe. Az egyik dala során azonban a kocsi jobbra dőlt, Beyoncénak pedig hosszú másodpercekig kapaszkodnia kellett, hogy ne essen ki belőle. Még az éneklést is abbahagyta, és hangosan segítséget kért a technikusoktól. Beyoncét végül nagy nehezen leengedték, majd biztonsági őrök gyűrűjében elhagyta az arénát, és csak negyedórával később tért vissza a színpadra, amikor sikerült megnyugodnia. Az erről készült videót itt nézheted meg.
