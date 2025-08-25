Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így öltözködtek a gimisek a '80-as években – Tupír, Walkman és farmer minden mennyiségben

NORTHFOTO - Netflix
visszatekintés frizura divat haj 80-as évek
Hajdú Viktória
2025.08.25.
A Stranger Things csak felidézte, amit a 80-as években már minden tini tudott: szoros nadrágok és a hajlakk fojtó szaga. Ilyen volt a '80-as évek gimis divatközönsége. Vissza a suliba!

A 80-as években gimibe járni olyan lehetett, mint naponta egy új epizódba csöppenni egy színes sorozatban. A suli már ekkor sem csupán a tanulás helyszíne volt, hanem a stílus, a zenék és a hajlakk fellegvára. Beléptél a folyosóra, és máris összekeveredett a menza rántott húsának illata a hajlakk és a farmerek susogásával. A szekrényajtók fémes csattanással záródtak, valahonnan kazettás walkmanből szólt a Madonna vagy a Duran Duran, és mindenki pontosan tudta, hogy a folyosó egyben egy óriási kifutó is.

Olivia Newton és John Travolta, '80-as évek, suli
Olivia Newton és John Travolta volt a '80-as évek legtöbbet kért frizura modellje. 
Forrás: Corbis Historical

Vissza a suli folyosójára: íme az elfeledett '80-as évek

Ha valami már ekkor is biztos volt, az az, hogy a gimis szett mesélt rólad. És akkoriban nem a 3D műszempilla vagy a bronzosító, hogy ki vagy, hanem a nadrágod dereka, a pólód mintája és a hajad magassága.

@kikalateef it’s high school but ur stuck in 1985 😩 #fyp #foryou #80s #lookbook #80saesthetic ♬ Material Girl - Madonna

A mai generáció talán a Stranger Things-ből ismeri ezt a világot - és nem véletlenül. A sorozat pontosan azt az élményt hozza vissza, amikor a suli után a fél osztály görkorival ment haza, a fiúk színes sportdzsekiben feszítettek, a lányok pedig tupírozott, belakkozott hajjal vonultak.

De milyen darabok uralták a 80-as évek iskolás hétköznapjait?

A gimis szett kötelező darabjai

UNITED KINGDOM - AUGUST 24: Photo of LEATHER JACKET and 80'S STYLE and ROCKABILLY and STREET STYLE (Photo by Virginia Turbett/Redferns)
Forrás: Redferns

1. Magas derekú farmer – A derék az új dekoltázs

Nem számított, hogy kényelmes-e, a magas derekú nadrág kötelező volt - és hát nem csak a lányoknál. Farmerben, kordban vagy színes pamutban is hódított, mellé jöhetett a bőröv vagy egy túlméretezett övcsat. Az volt a divat, ha deréktól felfelé legalább három gomb feszített. A padban ülni benne? Nem volt egyszerű. Menőnek lenni? Annál inkább.

2. Oversize ingek és neonőrület

Aki akkoriban az iskolába belépett, azonnal látta, hogy ki a tini és ki a tanár. Neonsárga pulcsi, három számmal nagyobb ing, rikító rózsaszín melegítőfelső. Olyan volt, mintha mindenki egy diszkógömb alól lépett volna ki reggel nyolckor.

PARIS, FRANCE - JANUARY 21: A guest wears sunglasses, a dark green polo shirt, a dark green mesh sport t-shirt with a white 80 embroidered, a dark green shiny leather sleeveless jacket, orange ribbed velvet large pants, brown ankle boots from Timberland, outside Jil Sander, during Paris Fashion Week - Menswear F/W 2022-2023, on January 21, 2022 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

3. Koncertpólók – Státusz a sulirádióból

Az AC/DC vagy Metallica feliratú póló igazi presztízs volt. A viselője lehet, hogy a zenét csak a sulirádió pénteki rock-blokkjából ismerte, de a póló önmagában státuszszimbólumnak számított. Mintha azt üzente volna: „én a menők közé tartozom, és lehet, hogy a bátyám már volt Nyugaton.”

4. A haj – Külön tantárgy

A haj a 80-as években nem frizura volt, hanem egy életforma. A fiúk Travolta zselés séróját próbálták utánozni a Grease-ből, sokszor több-kevesebb sikerrel. A lányok hajcsavaróval és sütővassal küzdöttek, majd hajlakkal betonbiztossá rögzítették az eredményt. A tupírozott haj olyan volt, mint egy trófea. Ha egyszer elérted, másnap reggelig tartania kellett. És persze ott volt Whitney Houston dús, göndör oroszlánsörénye, amit mindenki akart, de senki sem tudott pont ugyanúgy megcsinálni. 

Whitney Houston, with Dutch Award for her debut album, Ahoy, Rotterdam, 21st October 1986. (Photo by Rob Verhorst/Redferns)
Forrás:  Getty Images

Miért szeretjük még ma is?

A 80-as évek gimis stílusa azért él tovább, mert bátor, harsány és játékos volt. Nem tökéletes, hanem élő. Nem az számított, hogy passzol-e a szín, hanem hogy van-e hangulata. És ez az, amit a mai napig hiányolunk néha. A felszabadult öltözködést, amikor a suli tényleg kifutó volt.

