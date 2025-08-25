Így öltözködtek a gimisek a '80-as években – Tupír, Walkman és farmer minden mennyiségben

A 80-as években gimibe járni olyan lehetett, mint naponta egy új epizódba csöppenni egy színes sorozatban. A suli már ekkor sem csupán a tanulás helyszíne volt, hanem a stílus, a zenék és a hajlakk fellegvára. Beléptél a folyosóra, és máris összekeveredett a menza rántott húsának illata a hajlakk és a farmerek susogásával. A szekrényajtók fémes csattanással záródtak, valahonnan kazettás walkmanből szólt a Madonna vagy a Duran Duran, és mindenki pontosan tudta, hogy a folyosó egyben egy óriási kifutó is.

Olivia Newton és John Travolta volt a '80-as évek legtöbbet kért frizura modellje.

Forrás: Corbis Historical

Vissza a suli folyosójára: íme az elfeledett '80-as évek

Ha valami már ekkor is biztos volt, az az, hogy a gimis szett mesélt rólad. És akkoriban nem a 3D műszempilla vagy a bronzosító, hogy ki vagy, hanem a nadrágod dereka, a pólód mintája és a hajad magassága.

A mai generáció talán a Stranger Things-ből ismeri ezt a világot - és nem véletlenül. A sorozat pontosan azt az élményt hozza vissza, amikor a suli után a fél osztály görkorival ment haza, a fiúk színes sportdzsekiben feszítettek, a lányok pedig tupírozott, belakkozott hajjal vonultak.

De milyen darabok uralták a 80-as évek iskolás hétköznapjait?

A gimis szett kötelező darabjai

Forrás: Redferns

1. Magas derekú farmer – A derék az új dekoltázs

Nem számított, hogy kényelmes-e, a magas derekú nadrág kötelező volt - és hát nem csak a lányoknál. Farmerben, kordban vagy színes pamutban is hódított, mellé jöhetett a bőröv vagy egy túlméretezett övcsat. Az volt a divat, ha deréktól felfelé legalább három gomb feszített. A padban ülni benne? Nem volt egyszerű. Menőnek lenni? Annál inkább.

2. Oversize ingek és neonőrület

Aki akkoriban az iskolába belépett, azonnal látta, hogy ki a tini és ki a tanár. Neonsárga pulcsi, három számmal nagyobb ing, rikító rózsaszín melegítőfelső. Olyan volt, mintha mindenki egy diszkógömb alól lépett volna ki reggel nyolckor.

Forrás: Getty Images Europe

3. Koncertpólók – Státusz a sulirádióból

Az AC/DC vagy Metallica feliratú póló igazi presztízs volt. A viselője lehet, hogy a zenét csak a sulirádió pénteki rock-blokkjából ismerte, de a póló önmagában státuszszimbólumnak számított. Mintha azt üzente volna: „én a menők közé tartozom, és lehet, hogy a bátyám már volt Nyugaton.”