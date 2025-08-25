Katalin hercegné imád a konyhában sürögni – ez az olcsó étel a család kedvence

A 43 éves Katalin hercegnéről közeli források azt mondják, hogy szeret a konyhában tevékenykedni, és sokszor inkább maga főzi meg a vacsorát, mint hogy szakácsot hívjon. Egy tavalyi birminghami látogatás során egy indiai étteremben Vilmos herceg és felesége elárulták, hogy közös szenvedélyük a curry – igaz, más-más formában szeretik. A herceg bevallotta, hogy nem bírja a túl erős fűszereket, ezért magát inkább „masala-embernek” nevezte, míg Katalin mosolyogva hozzátette: ő kifejezetten szereti a csípősebb változatokat.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a konyhában nem igénylik a luxust

Forrás: Chris Jackson Collection

A BBC Radio 1 interjúban Vilmosék arról beszéltek, hogy mi kerül az asztalra hétköznap este. „Attól függ, mikor érünk haza” – mondta Vilmos, mire Katalin hozzátette: „Valószínűleg curry, vagy teriyaki lazac, valami ilyesmi.” A herceg pedig tréfásan megjegyezte: „Nem bírom a túl sok fűszert, izzadni kezdek. Nem túl vonzó!”

A házaspár arról is beszélt, hogy szívesen kóstolnak különböző érttemeknél országszerte, és nemcsak ők, hanem gyermekeik – a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a hétéves Lajos herceg – is rajongói ennek az ételnek. „Természetesen nagyon szeretik ők is” – árulta el Katalin.

Nem csak Katalin hercegné és családja imádja a curryt

Nemrég Darren McGrady, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a királyi család magánszakácsaként, a YouTube-csatornáján osztott meg egy tradicionális curry receptet, amelynek gyökerei még Viktória királynő idejére nyúlnak vissza. McGrady szerint a királynő annyira szerette ezt az ételt, hogy két szakácsot is csak a curry elkészítésére alkalmazott a Buckingham-palotában.