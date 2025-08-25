10-ből csak 1 ember tudja hibátlanul kitölteni ezt a szólások és közmondások kvízt

A magyar nyelv gazdag szólásokban és közmondásokban. Ebben a tesztben a több száz szólás és közmondás közül tízet válogattunk ki. Kerülgeti, mint macska...,Addig nyújtózkodj, amíg... Vajon te tudod, hogy hogyan folytatódnak helyesen ezek a szólások és közmondások? Töltsd ki hibátlanul az alábbi kvízt és bizonyítsd be, hogy a legjobbak közé tartozol és igazi szakértője vagy ezeknek a régi népi mondásoknak!

Kvíz: folytasd helyesen az alábbi szólásokat és közmondásokat!

Forrás: Getty Images

A szólások és közmondások rövid és tömör bölcsességek, amelyek a korábbi generációk mindennapi életének tapasztalatait tükrözik. Frappáns szófordulatokkal foglalják össze az élet nagy igazságait, ezért nem meglepő, hogy néhányat használunk még ma is. Most itt a lehetőség, hogy teszteld tudásodat ezzel a szórakoztató kvízzel! Mutatjuk a szólás, vagy közmondás első felét, neked csupán annyi a feladatod, hogy bejelöld a helyes folytatást. Ez a megmérettetés egyszerűnek tűnik, mégis csak keveseknek sikerül mind a tíz kérdést hibátlanul megválaszolni. Vajon te közéjük tartozol? Derítsd ki kvízünk segítségével, hogy mennyire vagy jártas a szólások és közmondások világában!