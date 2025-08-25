Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 25., hétfő Lajos, Patrícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
agytorna

10-ből csak 1 ember tudja hibátlanul kitölteni ezt a szólások és közmondások kvízt

szólások, közmondások, teszt, kvíz
Getty Images - Westend61
agytorna közmondás teszt kvíz műveltség
Tóth Bori
2025.08.25.
Tedd próbára tudásodat! Vajon hogyan folytatódnak helyesen a magyar szólások és közmondások? Töltsd ki kvízünket és derítsd ki, mennyire ismered ezeket a klasszikus mondásokat.

A magyar nyelv gazdag szólásokban és közmondásokban. Ebben a tesztben a több száz szólás és közmondás közül tízet válogattunk ki. Kerülgeti, mint macska...,Addig nyújtózkodj, amíg... Vajon te tudod, hogy hogyan folytatódnak helyesen ezek a szólások és közmondások? Töltsd ki hibátlanul az alábbi kvízt és bizonyítsd be, hogy a legjobbak közé tartozol és igazi szakértője vagy ezeknek a régi népi mondásoknak!

szólások és közmondások kvíz
Kvíz: folytasd helyesen az alábbi szólásokat és közmondásokat!
Forrás: Getty Images

Kvíz: hogyan folytatódnak helyesen ezek a szólások és közmondások?

A szólások és közmondások rövid és tömör bölcsességek, amelyek a korábbi generációk mindennapi életének tapasztalatait tükrözik. Frappáns szófordulatokkal foglalják össze az élet nagy igazságait, ezért nem meglepő, hogy néhányat használunk még ma is. Most itt a lehetőség, hogy teszteld tudásodat ezzel a szórakoztató kvízzel! Mutatjuk a szólás, vagy közmondás első felét, neked csupán annyi a feladatod, hogy bejelöld a helyes folytatást. Ez a megmérettetés egyszerűnek tűnik, mégis csak keveseknek sikerül mind a tíz kérdést hibátlanul megválaszolni. Vajon te közéjük tartozol? Derítsd ki kvízünk segítségével, hogy mennyire vagy jártas a szólások és közmondások világában!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Kicsi a bors, de...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Kerülgeti, mint macska...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Ha nincs ló, jó a ….
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Több nap, mint...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 A lónak négy lába van, ...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Addig nyújtózkodj, amíg...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Jó bornak nem kell...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Örül, mint majom a...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Reszket, mint a...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Vág az esze, mint

Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

Ezek a csókjelenetek mindannyiunk emlékezetébe bevésődtek.

Kvíz: vajon melyik hollywoodi szépfiúkat rejtik az emojik?

Megkértük az AI-t, hogy készítse el 8 híres hollywoodi sztár emojis alteregóját. Vajon te eltalálod, hogy melyik híresség, melyik emoji lehet? Játssz velünk ezzel a szórakoztató kvízzel!

Ezt az állatos kvízt az óvodások simán megoldják − Neked vajon sikerül hibátlanul?

Szereted az állatokat? Akkor bizonyítsd be, hogy a legnagyobb állatismerők közé tartozol! Ezt a kvízt még akár az óvodások is hibátlanul kitöltik. Neked vajon menni fog?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu