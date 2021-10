Tóth Andi a TV2 Dancing with the Stars műsorában vallott arról, hogy eddig nagyon viharos és drámai párkapcsolatai voltak. Ha ő párkapcsolatban van, akkor nagyon előjön a családcentrikus énje, sürög-forog a konyhában, kényezteti a párját, de ha egy icipicit is azt érzi, hogy elárulták, akkor viszont nagyon át tud menni "szomcsiba".

Én nagyon az a típus vagyok, aki mindent meg akar beszélni, mindent helyre akar hozni, mindig a végsőkig mentem..ez egy nagyon rossz tulajdonságom"

- mesélte Andi, és azt is hozzátette, hogy a legtöbb párkapcsolábant összeveszés és pakolás volt. Pedig ő már komoly kapcsolatra vágyik.