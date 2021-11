Az egészséges fogíny rózsaszín, és a fognyak területén részben fedi a fogakat. A fogak körül elhelyezkedő szalagok pedig a fogíny fő alkotói.

A fogászati problémákat tekintve a legtöbben elsőként a fogszuvasodásra gondolunk. Ezen kívül még az ínygyulladás egy olyan gyakori jelenség, amivel a legtöbb ember orvoshoz fordul. Érdemes azonban a megelőzésre is figyelmet fordítani, hiszen mi sem egyszerűbb ennél, és egy csomó kellemetlenséget meg lehet vele spórolni. Félévente vagy évente érdemes egyszer felkeresni a fogorvosunkat fogkőeltávolítás miatt. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az ínyünk állapotára, hiszen mindannyian szeretnénk saját fogainkat egy életen át megőrizni.

A fogmosás közben jelentkező vérzés már intő jel lehet, hiszen ha akkor sem múlik el, miután lecseréltük a fogkefénket vagy a fogkrémünket, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Talán elsőre nem is gondolnánk, de egy ártatlannak tűnő fogínyvérzés fogágybetegséghez és a fogak elvesztéséhez is vezethet.

A fogínygyulladás kezelése azért is nagyon fontos, hogy elkerüljük a vöröses ínyt és hogy ne jelenjenek meg gennyes tasakok. Ebben az esetben már fogágybetegségről van szó, hiszen a gyulladás megtámadja a fog tartószerkezetét.

A fogágybetegség sokszor életmódbeli tényezők miatt is kialakulhat, ami fogakra rakódó lepedékkel kezdődik, ez pedig a kórokozó baktériumok táptalaja. A lepedékkel fogkő képződhet, aminek érdes felszíne pedig további lepedékek lerakódását idézheti elő. A fogakon tartósan megtapadó lepedék és fogkő a nem megfelelő száj- és fogápolás egyik kellemetlen következménye.

Több olyan rizikófaktor is ismert, ami nagyban hozzájárul a fogágybetegség kialakulásához. Ilyen a nem megfelelő szájhigiénia. A már fentebb említett lepedékkel kezdődik minden, hiszen ilyen esetben olyan baktériumok is megtelepedhetnek, amelyek fogszuvasodást okoznak és gyulladásos folyamatokat indítanak be a szájüregben.

A dohányzás szintén egy ilyen tényező, hiszen a dohányosok inkább hajlamosak a fogágybetegség kialakulására, mert a nikotin szűkíti az ereket, ezáltal megzavarja a fogíny vérellátását.

A legyengült immunrendszer is felelős ezért, hiszen amint rés keletkezik a pajzson, a különböző baktériumok is átjuthatnak rajta, nagyon gyorsan elszaporodhatnak, így gyulladást okoznak.

További rizikófaktor lehet még a cukorbetegség, vagy a hormonháztartás változásával járó várandósság.

A várandósság és a menopauza ideje alatt a nőknél ez kockázati tényező, de ezen kívül még számításba kell venni a genetikai tényezőket, a dohányzást is, illetve a C-, és D- vitaminok hiányát. Ezek mind befolyásolják az íny állapotát.

Ahhoz, hogy elkerüljük a fogínyproblémákat, fontos, hogy a következő néhány alapdolgot betartsuk. Ezek pedig a következők: