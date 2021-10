Hevesi Kriszta előszeretettel lepi meg rajongóit egy-egy szexi felvétellel. A szexuálpszichológust láthattuk már bikiniben és szexi fehérneműben is, ezúttal pedig egy arany fürdőruha felsőben, és egy hozzáillő feszes cicanadrágban mutatta meg magát.

"Amikor Shakira voltam..."

- írta a fotóhoz a szexuálpszichológus.

Kriszta - aki a Dancing with The Stars műsorában tánctudását is megmutatta -, rendszeresen zsebel be bókokat férfi követőitől, akik nehezen tudják szó nélkül hagyni az általa posztolt dögös felvételeket.

"Szexis vagy"

"Arany vadmacska"

"Jobb vagy, mint Shakira"

"Gyönyörűség! Sexi istennő vagy Drágám"

- írták a hozzászólók.