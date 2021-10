Virág András, az Exatlon Hungary sztárja ellátogatott a Dancing with the Stars forgatására és még Tóth Andiékkal is fotózkodott.

Virág András, az Exatlon Hungary harmadik évadának sztárja Instagram-oldalára töltötte fel, hogy ellátogatott a Dancing with the Stars forgatására. A fotókból ítélve András nagyon élvezte a show-t, sőt, még Tóth Andival és Andrei Mangrával is készített egy közös fotót. Vajon ő is szeretne a jövőben színpadra lépni?

Tegnap este mindenki táncolt! Remélem, néztétek a Dancing with the Stars-t! Nekem nagyon tetszett! Szuperek voltak a produkciók! "

- írta ki közösségi oldalára.