Hónapokkal ezelőtt derült ki, hogy L.L. Junior és felesége, Kinga nem élnek együtt. A zenész azóta árulja luxusházát is , most pedig a Nyerő párosban látható, amit korábban, a különköltözésük előtt forgattak.

A zenész most instasztoriban válaszolt a rajongói kérdésekre. Arra a kérdésre például, hogy jelenleg milyen a kapcsolata Kingával, a következőt válaszolta: "Hullámzó" - ídézi a Blikk.

Junior a Nyerő párosban való konfliktusairól is beszélt. "Abszolút valóság, amit láttok. Szubjektív, szórakoztató módon megvágva TV-s szakemberek által. Amit láttok, az egy profi vágócsapat stílusa, művészete. Sok millióképpen lehet vágni, zenei aláfestéssel érzelmeket kihozni a nézőből. Jelenleg feszkó van, de itt minden változik, majd meglátjátok... A tartalom száz százalékig valós. Nincs forgatókönyv. Mi, szereplők is meglepődünk másokon, sőt, néha magunkon is" - írta.

Junioréknak a legtöbb vitájuk eddig Molnár Gusztiékkal volt: "Én is sokszor meglepődtem azokon, amiket mondtak mögöttünk. De egyáltalán nem haragszom, Guszti ilyen befolyásolható, a Vivi többnyire kivan idegileg - mindenkit úgy kell elfogadni ahogy van. Azt hiszem, most éppen influenszerek lesznek és meghódítják a világhálót. De én jókat nevettem Gusztival és nevetve is emlékezünk vissza ezekre" - magyarázta.