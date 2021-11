Hatalmas népszerűségnek örvend a No Nut November. Egyre többen vállalják, hogy egy teljes hónapon keresztül tartózkodnak mindenféle nemi örömszerzéstől. Körüljártuk a témát, hogy neked már ne kelljen, és összeszedtük a kihívás szabályait és egészségügyi kockázatait.

Alig ért véget a Stoptober (vagyis a füstmentes október), máris itt van a következő kihívás, a No Nut November. A novemberi kihívások listája végtelen: van már száraz november, no shave (borotválkozás-mentes) november, és ezennel megérkezett az önmegtartóztató november is.

November elsejével indult az önmegtartóztatás hónapja, amire a Reddit szerint közel 90.000 felhasználó regisztrált.

A No Nut November egy egyhónapos kihívás, amikor az emberek tartózkodnak a szextől és az önkielégítéstől is. Lényege, hogy azok, akik bevállalják, fejlesszék az önuralmukat. Eleinte kifejezetten férfiaknak szánták ezt a hónapot, de ez nem jelenti azt, hogy nők ne szállhatnának be ugyanúgy.

De mégis, mi az a No Nut November?

A kihívás akkor lett igazán népszerű, amikor emberek elkezdtek arról posztolni, hogy új erőre kaptak, miután egy hónapig nem nyúltak magukhoz. Néhányuknak személyes ügy volt valóban önfejlesztési céllal, mások inkább poénra vették, és a humor kedvéért vállalták.

A kihívás pártolói állítják, hogy az időszakos önmegtartóztatás segít kitisztítani a fejünket, és általános jó közérzetet biztosít, bár ezzel néhány egészségügyi szakértő nem feltétlenül ért egyet.

Akik, bár regisztráltak a kihívásra, de közben feladták, nem maradnak szankciók nélkül. A kihívás végéig fennmaradó napok mindegyikén 1-1 dollárt (nagyjából 300 forintot) kell utalniuk a Team Seas szervezetnek, akik az óceánok megtisztítására használják fel az összeget.

Mik a szabályai a No Nut Novembernek?

A Reddit közzétette a kihívás teljes szabályzatát, amit most mi is megmutatunk:

1. Semmi esetre sem lehet elélvezni

Az akaratlan, véletlen szexuális témájú álmok még nem diszkvalifikálnak, de ha már nem véletlen, hanem tudatos álmodásról van szó, azok kizárással járnak. A kihívás a kielégüléstől való tartózkodásról szól, szóval tulajdonképp mindent lehet, egyedül elélvezni nem.

2. Nincsenek kiskapuk

A születésnapra kapott kuponok, erotikus masszázson való részvétel, születésnapi ajándék légyottok mind-mind csalásnak számítanak. Ha már eleve a kiskapukat keresed, veszítettél, hiszen akkor a kihívás lényegi részét értelmezted rosszul.

3. Mindig az aktuális időzónádhoz képest kezdődik és telik le a kihívás

Teljesen mindegy, hogy hol kezded a kihívást, mindig az aktuális időzónához igazítsd a határidőket, még akkor is, ha például Magyarországon kezded, de Kanadában fejezed be.

Milyen hatással van a No Nut November az egészségre?

Azok, akik támogatják a kihívást, esküsznek arra, hogy sokkal erősebbnek érzik magukat tőle, és sokkal több energiájuk van. Azonban a szakértők szerint az önszeretéstől való tartózkodással pont az ellenkezőjét érhetjük el.

Rengeteg mítosz kering az önkielégítéssel kapcsolatban, például, hogy meddőséget vagy vakságot okoz, de ezekből semmi sem igaz. Az önkielégítés, a szex és az orgazmus kifejezetten jót tesz az egészségnek. Ilyenkor a test endorfintermelése megnő, ami csökkenti a fájdalmat, és kiegyensúlyozottabbá tesz. Oldja a szexuális feszültséget, segíti a jobb alvást, és csökkenti a menstruációs görcsöket is.

Jim Pfaus, a Montreáli Concordia Egyetem idegtudomány professzorra szerint az önkielégítés kiemelten jó stresszlevezető, és több bizonyíték is van arra, hogy a szex és a maszturbálás nagyjából 12 óra erejéig lassítja a szívverést.

A kihívást több szexpozitív influenszer is kritizálta a hamis és ártó szexmítiszok terjesztése miatt.