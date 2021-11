Az illóolajokat nemcsak manapság, de már régen is előszeretettel használták, gyógyításra, vallási és kozmetikai célokra. Egyes feljegyzések szerint már 10. században igencsak nagy népszerűségnek örvendett a növényi hatóanyagok kivonásának technikája.

Az illóolajok hatással vannak az érzelmekre és a hangulatra is. Enyhítik a fájdalmat, valamint a további kellemetlen tüneteket. Az illólajokról köztudott, hogy csökkentik a stresszt, fokozzák a vérkeringést és a méreganyagok kiválasztását is, és csillapítják a duzzanatokat. A szakértők szerint egyes illóolajokkal hatásosan kezelhetőek a bakteriális eredetű-, vagy vírusfertőzések, a magas vérnyomás, égések, légzési nehézségek, álmatlanság, depresszió és sok más betegség is.

Bármilyen betegség esetén azonban először mindig a háziorvoshoz vagy szakorvoshoz kell fordulni.

Az illóolajokat általában kétféle módon, belégzéssel, illetve bőrön keresztül felszívódva juttathatjuk be a szervezetünkbe, továbbá pedig:

inhalálással - közvetlenül, vagy pedig az illóolajat tartalmazó gőzt lélegezzük be

párologtatással - hagyományos, vagy elektromos kerámia párologtatókba cseppentjük

borogatás: a bőr, valamint az izom regenerálására és a menstruációs fájdalmak enyhítésére, véraláfutások enyhítésére

fürdőben: illóolajat tartalmazó vízben

masszázzsal: ez a leghatékonyabb formája az aromaterápiás kezelésnek



A levendula az egyik legismertebb és legnépszerűbb illóolaj, amelyet több mindenre alkalmaznak: fejfájásra, depresszióra, nyugtalanságra, álmatlanságra, stressz kezelésére is. Ha izomhúzódás gyötör, vagy megrándult valamelyik testrészünk, esetleg menstruációs görcsök törtek ránk, ilyenkor előszeretettel alkalmazhatjuk a levendula illóolajat, hiszen fájdalomcsillapító hatású. Enyhítő hatása van a hányingerre és bőrsérülésekre – csípések, vágások, égési sérülések kezelésére is használhatjuk.

A teafaolaj, ami eredetileg Ausztráliából származik, az egész világon nagy népszerűségnek örvend. A légúti megbetegedések barátja, hiszen hatásosan veszi fel a harcot a nátha, influenza, mandulagyulladás, hörghurut, arcüreggyulladás tünetei ellen is. Problémás bőr esetén is hatásosnak mondható, mint például a pattanások, tályogok, és égési sérülések ellen. Ezenkívül még a nőgyógyászati gombás fertőzések, a hüvelygyulladás és a hugyúti fertőzések kezelésére is használhatjuk.

A citrusfélékhez tartozó narancs, mandarin, grapefruit illata igazi kedélyjavítónak minősül, azt viszont fontos megjegyezni, hogy ha bőrre szeretnénk kenni az olajukat, akkor mindenképpen hígítani kell. Az összes citrusolaj közül a grapefruitnak van a leggyengédebb hatása a bőrhöz, segít a test felesleges folyadékainak kiürítésében és antidepresszánsként is funkcionál. A mandarinolaj pedig azért van különleges helyzetben, mert a szakemberek szerint várandós kismamák is használhatják.

Az eukaliptuszolajat elsősorban a megfázás tüneteire használjuk, de ízületi fájdalmaink enyhítésénél is segít. Jót tesz a hangulatunknak, erősíti az immunrendszert és segít az izmok ellazításában. Használhatjuk rovarcsípés, megfázás esetén, továbbá köhögéscsillapításra is. Forró vízbe csepegtetve a gőze segít a légutak tisztításában és fertőtleníti a levegőt. Ami fontos, hogy ne használjuk nagyon pici gyerekeknél, és mindig hígítsuk.