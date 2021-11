A száraz novemberre nyugodtan tekinthetünk úgy, mint egy kihívásra, ráadásul – sok más kihívással ellentétben - ennek legalább van értelme: a néhány éve indított akció ugyanis arról szól, hogy november hónapban egyáltalán ne fogyasszunk alkoholt. A program létrehozója a Kék Pont Alapítvány, akik úgy vélik, hogy a kezdeményezésük egy kreatív mentál-fitness az élethosszon át tartó örömért, a magasabb életminőségért és a generációkon átívelő jó hírnévért!

Miért lehet jó a száraz november?

Tény, hogy minden embernek akad gyenge pontja. Egyesek képtelenek meglenni édesség nélkül, mások a sport rabszolgái, megint mások el sem tudnák képzelni a napjukat úgy, hogy ne olvassanak néhány oldalt egy jó könyvből. Persze függőség és függőség között is van különbség, ez nem vitás! Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki egy sorozatra van rákattanva vagy a napi pálinkafogyasztásra...

Ráadásul Magyarországon ezen a téren elég aggasztó a helyzet, hiszen a magyar virtushoz szinte hozzátartozik az italozás, sőt kifejezetten megengedőek vagyunk a „berúgás" kapcsán is. Mi több, sokszor az számít cikinek – főleg a fiatalok, de egyébként az idősebb korosztály körében is –, ha valaki visszautasítja a kitöltött rövidet. Ennek köszönhetően viszont sokan nem is tudják felmérni, hogy milyen viszony fűzi őket az alkoholhoz. Mivel a kultúránk szerves részévé vált az ivás, ugyan miért lenne gond, ha minden nap legurul egy-két üveg sör vagy este elpukkan egy üveg bor? A feles meg ugye könnyíti az emésztést... Nem csoda hát, hogy az alkoholisták egy része nem is tudja, hogy függő!

Kinek ajánlott a száraz november?

Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, hogy milyen szerepet tölt be az életünkben az alkohol, erre pedig remek lehetőség a száraz november. Egy hónap absztinencia után világosan látni fogjuk, hogy mi a helyzet ezen a fronton, ráadásul remek önismereti tréning is, amit akár az advent előszeleként, egyfajta lelki felkészülésként is értelmezhetünk. Ezen kívül, ha nem fogyasztunk alkoholt, arra is ráébredhetünk, hogy bizony van élet a sörön, boron kívül is és egyáltalán nem szükséges innunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat mondjuk egy családi vagy baráti vacsorán, egy születésnapon vagy bármilyen más ünnep alkalmával. Ha pedig mégis... az is intő jel.

Hogyan fogjunk hozzá?

Nagyon egyszerűen: csak ne igyunk egy hónapig alkoholt és figyeljük meg, hogyan viszonyulunk a helyzethez. Lehet, hogy semmi problémát nem fog okozni a megvonás, de az is előfordulhat, hogy érdekes felismerésekkel gazdagodunk majd - például, hogy jobban sóvárgunk a pohár után, mint ahogyan azt hittük magunkról.

Ha pedig úgy döntünk: inkább kihagyjuk a száraz novembert, akkor is tartsuk szem előtt, hogy alkoholt csak mértékkel érdemes fogyasztani!