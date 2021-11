Metzker Vikit több mint 215 ezren követik az Instagramon, ami érthető is megnézve a róla készült képeket. Az ismert DJ-t legutóbb a TV2 táncos műsorában láthatták a nézők, azonban nem volt sajnos hosszú életű a szereplése. Viki rögtön az első adásban búcsúzott a Dancing with the Starsból.

A DJ azonban nem tétlenkedik, novemberre teljesen be van táblázva fellépésekkel szerte az országban. Úgy tűnik, emellett a pihenésre is jut ideje, erről árulkodik legutóbbi fotója, amit éjszaka készített magáról. Egy szinte semmit sem takaró tangát és piros pólót viselve áll az ágya mellett.