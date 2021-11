Közel az ötvenhez is ragyog Varga Iza. A színésznő sokkal szervezettebben éli az életét, mint korábban. Most aztán minden adott, hogy saját vágyaira összpontosítson.

Huszonhárom év után nem kell a forgatási rendhez alkalmazkodnia. Saját időbeosztása szerint élhet, előtérbe kerültek régóta dédelgetett álmai.

"A legnagyobb mozgató erőm a kíváncsiság. Szeretném minél több dologban kipróbálni még magamat" - mesélte. A kívánsága teljesült, néhány hete egy zenés-táncos darabban, az Édes-keserűben próbál, ráadásul férjével, Lendvai Zoltán rendezővel. "Vakon megbízom benne, csodálatos a vele való közös munka, amit rendre haza is viszünk" - mesélte nevetve.

Én lettem a követendő példa.

Szabadidejében sokat tanul, a sport mellett ez a második hobbija. Ha akarna, lehetne boltvezető, varrónő, vagy drámatanár, mert ezekről is papírt szerzett, ahogy a színész diploma mellett részt vett coach képzésen, most pedig az egyetemen andragógusnak tanul.

"Mindig azt keresem, ami kimozdít a komfortzónámból, és a tanulás számomra ilyen. Most éppen az idősebb korosztályról tanulok. Sok tervem van ezzel kapcsolatban, boldog leszek, ha valóra válthatom valamennyit. De az is örömmel tölt el, hogy egyre többen kérnek tanácsot tőlem a tanulással kapcsolatban. Nagyon jó érzés, amikor azt hallom, és főleg fiataloktól, hogy én lettem a követendő példa, hogy miattam ül valaki vissza az iskolapadba és fejezi be a tanulmányait" - zárta le a beszélgetést.