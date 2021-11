Több szempontból is különleges lesz a szombati Dancing with the Stars. A Riszaviadalban visszatérnek a tavalyi évad versenyzői, hogy egy-egy idei pároshoz csatlakozva ismét színpadra álljanak. Többek között Gabriela Spanic Andrei Mangrával és Tóth Andival, Pásztor Anna pedig Kamarás Ivánnal és Mikes Annával készül a szombat esti show-ra. Az Anna and the Barbies énekesnője most elárulta, hogy ment a közös munka.