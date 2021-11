Szórakoztató pillanatokban vasárnap sem volt hiány a Sztárban sztár leszek! színpadán. Ám ahogy minden héten, most is szomorú percekkel ért véget a műsor, valakinek búcsúznia kellett.

Különleges estének lehettek szemtanúi a nézők a TV2-n. A Sztárban sztár leszek! versenyzői most először csapatban is megmutathatták tehetségüket, nem csak egyéni produkciókkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Pál-Baláž Karmen, Szakács Szilvia, Venczli Zóra és Kárász Dávid az Alcazar együttes dalát, a Crying At The Discoteque-et adták elő, Csiszár István, Gábor Márkó és Hadas Alfréd pedig női ruhába bújva a Las Ketchup együttes The Ketchup Song című remekművét varázsolták a színpadra.

A veszélyzónába Venczli Zóra és Kárász Dávid került. Végül Dávidnak kellett távoznia, úgy tűnik, a nézőket nem győzte meg Ricky Martinként.