Javában forgatják a Szex és New York legújabb évadját, mely a And just like that... címet kapta. A forgatásról már kiszivárogtak az első fotók és pár rajongót szinte sokkolt, hogy Sarah Jessica Parkert őszülő hajjal látták. A Szex és New York ikonikus sztárja vállalja a korát és esze ágában sincs másnak mutatkozni, mint aki.

Néha úgy érzem, mintha az emberek nem szeretnék, hogy tökéletesen rendben legyünk azzal, ahogy kinézünk. Mintha szinte élveznék, hogy fáj nekünk, akik ma vagyunk, függetlenül attól, hogy a mi választásunk, hogy természetes módon öregszünk meg és nem állítjuk be magunkat tökéletesnek. ...Tudom, hogy nézek ki. Nincs választásom. Mit tegyek ellene? Állítsam meg az öregedést? Tűnjek el?"

A színésznő kora ellenére is ugyanolyan vonzó, mint korábban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ő szerepel a decemberi Vogue címlapján, ahol gyönyörű ruhakölteményekben pózol, ahogy Carrie mindig is tette a Szex és New York sorozatban.