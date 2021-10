Nagyot robbant a hír, amikor kiderült, hogy újabb évadot terveznek a Szex és New York sorozat készítői. Bár a rajongók legnagyobb sajnálatára Samantha nem tűnik már fel a sorozatban, szerencsére Mr. Big nem hiányzik majd az új részekből sem.

A pár másodperces előzetesből már kiderült, hogy Carrie és Mr. Big között még mindig dúl a szerelem és most a legújabban kiszivárgott képek is ezt bizonyítják. A fotókon a legendás szerelmespár Párizsban, a Pont des Arts hídon állva talál újra egymásra. Az And Just Like That... című sorozatot nyár eleje óta forgatják és elvileg még idén műsorra is tűzik.