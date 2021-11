A színésznő 49 éves korában is bomba formában van : a rajongóinak is elállt a szava.

Fésűs Nelly, a Doktor Balaton színésznője még mindig sportos, energikus életet él. Ez hétköznapjaiban is tetten érhető, hiszen amellett, hogy aktívan vesz részt színész-táncos produkciókban, szabadidejében is szeret sportolni. Mindent megtesz, hogy vigyázzon az alakjára, legutóbbi Instagram bejegyzése is erről árulkodik::

A színésznő a Balaton-parton tornázott és megmutatta rajongóinak, hogy évtizedek után is sikerült hajlékonyságát megőriznie. Bejegyzésében a nők és a férfiak figyelmét is fehívja arra, hogy mozogjanak, rajongói pedig nem győzték elismerni Nelly fitt alakját.