15 perces könnyed randikaja, hogy maradjon energia másra is

Egy vacsorás randi mindig szuper ötlet, főleg, ha te főzöl. Az étel ugyanis a hangulatot is megalapozza. De itt jön a csavar: ha órákig robotolsz a konyhában, mire leültök enni, totál lemerülsz, és garantáltan nem a forró folytatás fog eszedbe jutni. A kulcs tehát az, hogy olyan könnyű vacsora kerüljön az asztalra, ami gyorsan elkészül - például egy finom tortillarecept -, lenyűgözi a másikat, de nem nehezíti el. Így vacsora után is tele lesztek energiával, amit akár igen kellemes dolgokra fordíthattok.
Bár egy romantikus vacsorán jól eshet egy kiadós tészta vagy egy steakes lakoma, az igazság az, hogy ezek után inkább a kanapéra dőlnétek, mint egymás karjaiba. Ha azt szeretnéd, hogy a randis vacsora ne csak az üres tányérokig tartson, érdemes valami könnyedebb, mutatós fogást választani. A tortilla pont ilyen: ropogós, sajtos, színes, és nem hívja elő a „kajakóma” szindrómát.
Aki azt mondja, hogy a főzés nem erotikus, az még nem csinálta jól. Egy közösen készített tortilla, egy falat olvadt sajtos quesadilla kézből kézbe, és máris intimebb a hangulat. Ráadásul, ha egy olyan gyors vacsorareceptet választasz, mint ez, akkor a főzés nem stressz lesz, hanem előjáték. Plusz előny: 15 perc alatt kész, így több időtök marad… nos, minden másra.
Most jön az a rész, amit imádni fogsz: egy 15 perces vacsora, ami nem csak finom, de menőn is néz ki a tányéron. Nem kell profi séfnek lenned, hogy lenyűgözd vele a partnered – elég egy serpenyő, egy kis sajt, némi csirke és kész tortillalapok. A végeredmény? Egy mutatós fogás, ami után csak egy kérdés fog felmerülni: „Hol folytassuk az estét?”.
Egy serpenyőben hevítsd fel az olajat, majd pirítsd meg a fűszerezett csirkét kb. 5 perc alatt. Dobd hozzá a felvágott hagymát és a paprikát, puhítsd meg, majd húzd le a tűzről. Egy tortillalapra szórj sajtot, tedd rá a húsos-zöldséges keveréket, majd ismét sajtot, végül borítsd be egy másik lappal. Süsd mindkét oldalát egy serpenyőben 2-3 percig, amíg aranybarna és ropogós lesz. Negyedeld, és kínáld avokádókrémmel vagy salsával. Jó étvágyat hozzá!
Próbáld ki ezt a villámgyors quesadilla receptet, és hagyd, hogy a randi a vacsora után egy még forró terepen folytatódjon!
