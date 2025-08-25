Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szerelmi háromszög a láthatáron: Ki nem találnád kivel fotózták le Harry Stylest

2025.08.25.
A fiatal énekes néhány hete még egy civil lánnyal csókolózott egy fesztiválon. Most azonban Olaszországban fotózták le Harry Stylest, amint egy híres színésznővel sétál kéz a kézben.

Néhány héttel ezelőtt a lapunk is beszámolt róla, hogy a One Direction sztárja Harry Styles a Glastonbury Fesztivál VIP részlegén hajnalban több órán keresztül táncolt egy fiatal hölggyel Ella Kennyvel, majd hosszú csókokat váltottak a kamerák kereszttüzében. Akkor boldogan írtunk arról, hogy egy évnyi egyedüllét után végre újra rátalálhatott a szerelem az énekesre. Azóta azonban nagy a csend Harry és Ella között és most augusztus 24-én lencsevégre kapták a hírességet, amint egy ismert színésznővel Zoë Kravitzzel sétál kéz a kézben Rómában.

Harry Styles Rómában sétát kézenfogva egy ismert színésznővel
Harry Styles Rómában sétált kézenfogva egy ismert színésznővel
Forrás: AFP

Harry Styles és Zoë Kravitz randevúja meglepte a rajongókat

Váratlanul érte a két sztár római randevúja a rajongókat. A két hírességről ugyanis nem volt köztudott, hogy ismerik egymást, sőt az elmúlt hetekben mind a ketten mással randizgattak még. Zoë Kravitz például a jóképű Austin Butlerrel vacsorázott a múlt hét folyamán, és nem ez volt az első alkalom, hogy lefotózták őket, amint egy félreeső étteremben bensőséges viszonyban beszélgetnek és falatoznak. Most azonban Harry megjelenésével lehet, hogy egy szerelmi háromszög van kialakulóban a fiatal tehetségek között - számolt be róla a TheSun. A lap felelevenítette azt is, hogy Lenny Kravitz lányának kegyeiért már több jóképű sztár is harcolt az elmúlt években, így nem lennének meglepve, ha most is ez a helyzet állna elő.

A Rómában készült felvételt a párról itt tudjátok megtekinteni:

Megvan Hollywood új álompárja? — Egy bárban ölelkezve fotózták le Austin Butlert és Zoë Kravitzet

Új filmjük premierjéről szöktek el, és kötöttek ki egy bárban, ahol a két sztárt intim helyzetben fotózták le. Csak jó kollégák, barátok, vagy Austin Butler és Zoë Kravitz lehet Hollywood új álompárja?

Csajok figyelem: Austin Butler lehetetlenül kockás hasat villantott - Fotó!

A Dűne sztárja valószínűleg a konditeremben töltötte az elmúlt három évet. Austin Butler a legújabb fotói alapján nagy mennyiségű, kőkemény izmot pakolt magára egy címlapszerep kedvéért.

Kiderült, miért szakított egymással Zoë Kravitz és Channing Tatum

A sztárpár három együtt töltött év után döntött a szakítás mellett. Bennfentesek szerint Zoë Kravitz és Channing Tatum már egy ideje már nem értettek egyet az élet fontos kérdéseiben.

 

