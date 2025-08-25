Szerelmi háromszög a láthatáron: Ki nem találnád kivel fotózták le Harry Stylest

Néhány héttel ezelőtt a lapunk is beszámolt róla, hogy a One Direction sztárja Harry Styles a Glastonbury Fesztivál VIP részlegén hajnalban több órán keresztül táncolt egy fiatal hölggyel Ella Kennyvel, majd hosszú csókokat váltottak a kamerák kereszttüzében. Akkor boldogan írtunk arról, hogy egy évnyi egyedüllét után végre újra rátalálhatott a szerelem az énekesre. Azóta azonban nagy a csend Harry és Ella között és most augusztus 24-én lencsevégre kapták a hírességet, amint egy ismert színésznővel Zoë Kravitzzel sétál kéz a kézben Rómában.

Harry Styles Rómában sétált kézenfogva egy ismert színésznővel

Forrás: AFP

Váratlanul érte a két sztár római randevúja a rajongókat. A két hírességről ugyanis nem volt köztudott, hogy ismerik egymást, sőt az elmúlt hetekben mind a ketten mással randizgattak még. Zoë Kravitz például a jóképű Austin Butlerrel vacsorázott a múlt hét folyamán, és nem ez volt az első alkalom, hogy lefotózták őket, amint egy félreeső étteremben bensőséges viszonyban beszélgetnek és falatoznak. Most azonban Harry megjelenésével lehet, hogy egy szerelmi háromszög van kialakulóban a fiatal tehetségek között - számolt be róla a TheSun. A lap felelevenítette azt is, hogy Lenny Kravitz lányának kegyeiért már több jóképű sztár is harcolt az elmúlt években, így nem lennének meglepve, ha most is ez a helyzet állna elő.

