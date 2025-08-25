Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 25., hétfő Lajos, Patrícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
outfit

Ezekkel a trükkökkel ősszel is viselheted a nyári ruháidat – pénztárcabarát összeállítások

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
outfit nyár ősz
Gyüre Bernadett
2025.08.25.
A nyár végén a legtöbb lene ruhát elpakoljuk, hogy aztán egy teljes évig a szekrényben porosodnak. Pedig erre nem lenne szükség: néhány egyszerű tippel és praktikával könnyedén átalakíthatod a nyári szetteket az őszi hónapokra. Mutatjuk, hogyan!

Ahogy hűvösebbre fordul az idő és aranyba borulnak a lombok, a vékony nadrágok, lenge topok és nyári ruhák sorra kikerülnek a gardróbból – pedig nem feltétlenül kell azonnal vastag darabokra cserélni őket. Mielőtt elpakolnád a kedvenceidet, érdemes kiróbálni néhány egyszerű trükköt: a rétegezés, a kiegészítők tudatos használata és néhány apró stílusbeli változtatás segítségével ősszel is tovább viselheted a nyári szettjeidet. Praktikus és stílusos megoldásokkal nemcsak spórolhatsz, de egyedi, trendi outfiteket is összeállíthatsz.

Így fogja megállni a helyét a nyári szetted ősszel is.
Így fogja megállni a helyét a nyári szetted ősszel is.
Forrás: Getty Images Europe

Így kreálj a nyári szettből őszi outfiteket:

1. Rétegezz!

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb dolog a rétegezés. Egy lenge nyári ruha alá felvehetsz egy vékony, egyszínű hosszúujjút - akár garbót is. Ha hidegebb az időjárás, akkor feldobhatod ezt a szettet egy blézerrel vagy kardigánnal is! Ugyanez vonatkozik a topokra, amiket szintén fel lehet dobni egy vastagabb pulcsival.

Tippek:

  • Ha kombinálod a színeket, akkor ne feledkezz meg az őszi színpalettáról: bordó, narancssárga, barna.
  • Bátran keverd a textúrákat: a farmer nagyon jól mutatat a kötöttel, de akár a kordbársonnyal is.
A nyári ruhák kardigánnal is jól mutatnak.
A nyári ruhák kardigánnal is jól mutatnak.
Forrás: Getty Images Europe

2. Nyáru ruhák őszi kiegészítőkkel

Ha azt szeretnéd elérni, hogy az outfited hangulata őszies legyen, akkor érdemes beszerezni néhány sapkát, sálat, zoknit, bakancsot és kesztyűt. Ezek tökéletesen működnek kiegészítőként és fázni sem fogsz bennük!

Tippek:

  • A laza nyári ruha nagyon jól mutat egy vékonyabb sállal és bokacsizmával, egyszerre lesz trendi és kényelmes a viselet.
  • A nyári mintás ruhákhoz mindig egyszerű kiegészítőket válassz!
  • Egy nyári szoknya harisnyával, kötött garbóval és bakanccsal szupertrendi összeállítás lehet.
COPENHAGEN, DENMARK - JANUARY 30: Elise Bak wears beige jacket, scarf in blue, white skirt, shirt, yellow bag outside Munthe during the Copenhagen Fashion Week Autumn/Winter 2025 on January 30, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
A nyári szoknya, vastag zokni és sál tökéletes kombináció az őszre.
Forrás: Getty Images Europe

3. Mindig húzz harisnyát!

A vastag harisnyák nagyon divatosak és praktikusak egyszerre, idén ősszel sokan viselik majd nyári ruhákkal. Az igazán bevállalósak azonban harsinya helyett farmert is felvesznek a lenge darabok alá.

Tippek:

  • Extra hatásért a harisnya fölé még zoknit is húzhatsz, úgy biztosan nem fázik a lábad. 
  • A bátrabbak, akik be merik vállalni a farmer-nyári ruha kombinációt, azok válasszanak sötétebb tónusú nadrágot.
COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A guest wears rectangular blue sunglasses and long, straight hair. A white short-sleeved t-shirt is layered under a white sleeveless dress featuring textured embroidery. Light blue wide-leg jeans are worn below. Accessories include a small floral-patterned drawstring bag and a gold wristwatch. Brown woven flat shoes complete the outfit, outside Munthe, during Copenhagen Fashion Week, on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A bevállalósabbaknak ajánljuk a ruha+farmer kombinációt.
Forrás: Getty Images Europe

 

4. A cipőkre is érdemes odafigyelni!

Sajnos a nyári szandálokat muszáj lecserélni, felváltja őket a tornacipő, a bokacsizma, a balerina cipő vagy bakancs. Ezek segítenek abban, hogy a szetted ne tűnjön szezonidegennek és unalmasnak.

Tippek:

  • Próbálj meg a cipőhöz illő táskát vagy övet választani, hogy még színesebbé tedd az összeállítást.
PARIS, FRANCE - JANUARY 13: Diane Batoukina wears brown Dior sunglasses, a brown Sandro turtleneck pullover, a white wool Sandra jacket, a light brown fluffy faux fur Prada bag, a brown Sandro mini skirt, white leather Zara boots high heels, during a street style fashion photo session, on January 13, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Ideje a szandálokat csizmákra cserélni.
Forrás: Getty Images Europe

 

Így alkosd újra Dakota Johnson outfitjeit a Többesélyes szerelem című filmből

A romantikus film főszereplőjének stílusát te is könnyedén lemásolhatod.

5 stílusos késő nyári, kora őszi csizma- és ruhakombináció: a menő csajok ezt viselik pár hét múlva

Közeleg az ősz és az olyan kontrasztos szettek időszaka, mint a csizma és ruha kombinációja. Ezzel az outfittel most nem foghatsz mellé, igazi stíluskirálynő leszel.

A horgolt táska az idei nyár legtrendibb kiegészítője − Itt az utolsó pillanat, hogy beszerezd − Termékekkel, árakkal

Láttad már, mit lóbál Gigi Hadid a tengerparton? Nos, valószínűleg neked is kell egy ilyen − vagy kettő. A horgolt táska újra menő. Mutatjuk, hogy hol szerezheted be a legjobb darabokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu