Ezekkel a trükkökkel ősszel is viselheted a nyári ruháidat – pénztárcabarát összeállítások

Ahogy hűvösebbre fordul az idő és aranyba borulnak a lombok, a vékony nadrágok, lenge topok és nyári ruhák sorra kikerülnek a gardróbból – pedig nem feltétlenül kell azonnal vastag darabokra cserélni őket. Mielőtt elpakolnád a kedvenceidet, érdemes kiróbálni néhány egyszerű trükköt: a rétegezés, a kiegészítők tudatos használata és néhány apró stílusbeli változtatás segítségével ősszel is tovább viselheted a nyári szettjeidet. Praktikus és stílusos megoldásokkal nemcsak spórolhatsz, de egyedi, trendi outfiteket is összeállíthatsz.
A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb dolog a rétegezés. Egy lenge nyári ruha alá felvehetsz egy vékony, egyszínű hosszúujjút - akár garbót is. Ha hidegebb az időjárás, akkor feldobhatod ezt a szettet egy blézerrel vagy kardigánnal is! Ugyanez vonatkozik a topokra, amiket szintén fel lehet dobni egy vastagabb pulcsival.
Ha azt szeretnéd elérni, hogy az outfited hangulata őszies legyen, akkor érdemes beszerezni néhány sapkát, sálat, zoknit, bakancsot és kesztyűt. Ezek tökéletesen működnek kiegészítőként és fázni sem fogsz bennük!
A vastag harisnyák nagyon divatosak és praktikusak egyszerre, idén ősszel sokan viselik majd nyári ruhákkal. Az igazán bevállalósak azonban harsinya helyett farmert is felvesznek a lenge darabok alá.
Sajnos a nyári szandálokat muszáj lecserélni, felváltja őket a tornacipő, a bokacsizma, a balerina cipő vagy bakancs. Ezek segítenek abban, hogy a szetted ne tűnjön szezonidegennek és unalmasnak.
