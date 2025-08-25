Ezekkel a trükkökkel ősszel is viselheted a nyári ruháidat – pénztárcabarát összeállítások

Ahogy hűvösebbre fordul az idő és aranyba borulnak a lombok, a vékony nadrágok, lenge topok és nyári ruhák sorra kikerülnek a gardróbból – pedig nem feltétlenül kell azonnal vastag darabokra cserélni őket. Mielőtt elpakolnád a kedvenceidet, érdemes kiróbálni néhány egyszerű trükköt: a rétegezés, a kiegészítők tudatos használata és néhány apró stílusbeli változtatás segítségével ősszel is tovább viselheted a nyári szettjeidet. Praktikus és stílusos megoldásokkal nemcsak spórolhatsz, de egyedi, trendi outfiteket is összeállíthatsz.

Így fogja megállni a helyét a nyári szetted ősszel is.

Forrás: Getty Images Europe

Így kreálj a nyári szettből őszi outfiteket:

1. Rétegezz!

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb dolog a rétegezés. Egy lenge nyári ruha alá felvehetsz egy vékony, egyszínű hosszúujjút - akár garbót is. Ha hidegebb az időjárás, akkor feldobhatod ezt a szettet egy blézerrel vagy kardigánnal is! Ugyanez vonatkozik a topokra, amiket szintén fel lehet dobni egy vastagabb pulcsival.

Tippek:

Ha kombinálod a színeket, akkor ne feledkezz meg az őszi színpalettáról: bordó, narancssárga, barna.

Bátran keverd a textúrákat: a farmer nagyon jól mutatat a kötöttel, de akár a kordbársonnyal is.

A nyári ruhák kardigánnal is jól mutatnak.

Forrás: Getty Images Europe

2. Nyáru ruhák őszi kiegészítőkkel

Ha azt szeretnéd elérni, hogy az outfited hangulata őszies legyen, akkor érdemes beszerezni néhány sapkát, sálat, zoknit, bakancsot és kesztyűt. Ezek tökéletesen működnek kiegészítőként és fázni sem fogsz bennük!

Tippek:

A laza nyári ruha nagyon jól mutat egy vékonyabb sállal és bokacsizmával, egyszerre lesz trendi és kényelmes a viselet.

A nyári mintás ruhákhoz mindig egyszerű kiegészítőket válassz!

Egy nyári szoknya harisnyával, kötött garbóval és bakanccsal szupertrendi összeállítás lehet.

A nyári szoknya, vastag zokni és sál tökéletes kombináció az őszre.

Forrás: Getty Images Europe

3. Mindig húzz harisnyát!

A vastag harisnyák nagyon divatosak és praktikusak egyszerre, idén ősszel sokan viselik majd nyári ruhákkal. Az igazán bevállalósak azonban harsinya helyett farmert is felvesznek a lenge darabok alá.

Tippek: