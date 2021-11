Az EDDA frontembere ugyanis még 80 évesen is szeretne a színpadon állni.

"Nagyon aljas dolog ez a COVID: teljesen jól vagyok, egyedül a nevekkel vagyok bajban. Ez valahol szakmai ártalom is, mert rengeteg emberrel találkozom, a nyáron körülbelül 30-50 ember nevét kellett volna megjegyeznem, de nem mindig jutnak eszembe. Előttem van az arca, de nem jön a nyelvemre" – mesélte a Blikknek, majd azt is hozzátette, hogy még jó ideig nem tervez nyugdíjba vonulni.

"78-80 éves koromig tervezem az aktív életet és mellette a koncertezést, de ha nagyon bitang formában vagyok, lehet, hogy tovább is. A szenvedély visz előre az elejétől fogva. Addig kell csinálnunk, amíg van mit mondanunk, amíg dolgunk van a dalainkkal "– mondta a nyáron a 70. születésnapját ünneplő Pataky Attila.

"A járvány alatt rám is felszaladt 3-4 kiló, abból ma már nincs is semmi. Fegyelmezettség kérdése, nem eszem cukrot, csokit. Most 82 kiló vagyok, talán még egy kilót kell leadnom, hogy abszolút csúcsformában legyek, és meglegyen a vitálkapacitásom a 2,5-3 órás koncerthez. Úszom, de a legfontosabb a lazulás. Itthon van elipszis, futó és taposó, amit szeretek, mert a tüdőkapacitást növeli. Tesitanárnak készültem, anatómiát tanultam, tudom, hogy milyen felkészülésre van szükségem, hogy végigbírjam a „15 menetet".

Pataky Attila arról is beszélt, hogy dalírással foglalta le magát a járvány alatt.

"Összesen 24 dalt írtam a járvány alatt, 12 kerül az albumra, az "árvák" bekerülnek a többi mellé a fiókba. Ez lesz a 35., egyben az utolsó albumunk, ami a Hírvivő címet kapta. Reméljük, most már semmi nem jön közbe, és a decemberi Aréna-koncerten óriásit villanthatunk, természetesen azért a két-három legjobb nótát megmutatjuk a CD-ről ."