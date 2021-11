A világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Dominikot az elmúlt hetekben a TV2 nagyszabású táncos show-jában, a Dancing with the Starsban láthatta a közönség. A legutóbbi adásból azonban neki és táncpartnerének kellett távoznia. Ennek apropóján kérdezték az úszót magánéletéről is.

Kozma elárulta, hogy feleségével, Zsófival tervezik a második gyermeküket: "Meglátjuk, hogy alakul. Most úgy vagyunk vele, hogy ha jön, jön, ha nem, nem, de olyan nagyon sokat azért nem akarunk várni. Szeretnénk, ha két éven belül lenne még egy gyermekünk" - mondta a Blikknek Dominik.

Első babájuknál nem ment minden zökkenőmentesen. Másfél évig próbálkoztak, mire összejött, most azonban nem tartanak attól, hogy megint nehéz időszak előzné meg a teherbe esést: "Volt Zsófinak egy komoly pajzsmirigy-alulműködése, így a hormonális dolgok miatt nem jöhetett össze a baba. Sok kiselőadást hallgattam erről végig, képben vagyok."