Cseh László és felesége, Diána régóta szeretnék bővíteni a családot: most őszintén meséltek arról, hogy milyen akadályok nehezítették meg a gyermekvállalást az elmúlt években.

Cseh László és felesége, Diána nagyon szeretnének már kisbabát, de az elmúlt években több probléma is akadályozta őket ebben.

A világklasszis úszó, aki nemrég fejezte be profi pályafutását, Polgár Tünde YouTube-csatornáján vallotta be, hogy szerinte karrierje befejezése is hozzátett ahhoz, hogy megérjenek a szülőségre feleségével, Diánával.

"Úgy vagyunk vele, hogy mindennek meg kell adni az időt és türelmesnek kell lenni. Nem titok, hogy nagyon szeretnénk kisbabát, régóta vágyunk gyerekre, de biztos meg kell még valamit értenünk az életben, lehet, hogy kellett ez a változás..." - magyarázta a sportoló.

Laci felesége elárulta, hogy a lombikprogramtól sem riadnak vissza.

"Azért van az orvostudomány, hogy segítse az embert. Ha ez a megoldás, akkor ez a megoldás" - válaszolta Diána.