Visszavonulása után borította fel az asztalt Cseh László, aki kitálalt egykori edzője kegyetlen módszereiről.

Megszólalása óta sorban állnak a nyilvánosság elé egykori versenyzőtársai, akik mind megerősítik, Cseh nem a levegőbe beszél, edzőik terrorban tartották őket. Kozma Dominik és Kiss Noémi után Szepesi Niki is nyilatkozott, aki pár évvel ezelőtt megjelent botránykönyvében már írt a kegyetlen módszerekről, ám akkor nem vették őt komolyan. Sőt a most mindent borító Cseh László is a támadott edzők védelmére kelt akkor.

"Elképzelhető, hogy most lettem ehhez érett, mostanra világosodtam meg" - nyilatkozta az úszó a Borsnak arra az őt ért kritikára, miszerint miért várt hét évet, és miért nem akkor borított, amikor 2014-ben elhagyta Turi csapatát.

A bajnok egyetlen dolgot bánt meg, hogy 2013-ban több versenyzőtársával együtt aláírta a Szepesi Nikolett ellen kiadott petíciót. A petíció akkor született, amikor Nikolett bortánykönyvet írt az uszodák világáról és az őt ért zaklatásokról.

"Akkor ezt helyesnek véltem, ma már teljesen másként gondolom. Ez hiba volt, ma már nem írnám alá a petíciót" - ismerte el a lapnak Cseh László.