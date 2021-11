Visszatér Liptai Claudia a tévé képernyőjére, méghozzá egy sikeres beszélgetős műsorral, amelybe Járai Máté is meghívást kapott. Az öröme határtalan.

A műsor meghívottjai között mindig szerepel férfi is. Ezúttal Járai Máté tett közzé egy bejegyzést, amiben határtalan lelkesedését fejezi ki Claudia iránt:

"A tv előtt ülve álmodoztam arról, hogy egyszer talán én is részese lehetek ennek a világnak! Most a részese lettem, s gyermeki örömmel vetem bele magam az ilyen lehetőségekbe! Ha valaki azt mondja egy éve, hogy maga Liptai Claudia csókol arcon közvetlenül a felvétel előtt, azt mondtam volna, »álmodik a nyomor« ... ha álmodom is, kérlek, ne ébresszetek fel!!!" - írta boldogan Máté.