Paris Hilton és férje, Carter Reum november 11-én mondták ki a boldogító igent. Az üzletember még februárban kérte meg a szőkeség kezét, és bár már korábban is feltöltött egy menyasszonyi fotót, most megmutatta a ruháját is.

Nos, vitathatatlan, hogy a botrányhősnő gyönyörű menyasszony volt, és nem mellesleg az esküvő jó üzletnek is bizonyult, ugyanis Parisék az esküvő szervezés folyamatát is megörökítették, a premier pedig esküvőjük napján, november 11-én volt.

Íme Paris, és az ő Oscar de la Renta menyasszonyi ruhája: