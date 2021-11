Az elődöntőig menetelt Nagy Réka és Hegyes Berci a Dancing with the Stars műsorában. A táncospár nemcsak produkciójával keltette fel a nézők figyelmét, de a köztük lévő összhanggal is. Mindenki azt találgatta, hogy vajon csak szakmai kapcsolat van-e köztük, vagy annál jóval több. Hegyes Berci erre a kérdésre válaszolt, és az biztos, hogy a barátságon túlmutatnak az érzéseik.

"Annál sokkal több. Lelki társak vagyunk. Sokkal több mindent megosztunk egymással, mintha csak barátok lennénk" - mondta Berci a Blikknek a kérdésünkre, Nagy Réka pedig helyeselt.