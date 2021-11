Divatosabbá vált az utóbbi években a dupla randi, mely sokaknak mumus, mégis bizonyos embertípusoknak kifejezetten ajánlják a szakértők. Cikkünkben összegyűjtjük a dupla randik előnyeit és hátrányait, majd összegezzük: valóban annyira jó megoldás-e találkozni így egy lehetséges feleség/férj jelölttel?

Előnyök a dupla randi javára

1. Felszabadultan érezhetjük magunknak és önmagunk lehetünk

Amikor az első találkozó alkalmával megismerjük randipartnerünket, akarva- akaratlanul arra törekszünk, hogy őt lenyűgözzük. Ellenben, ha barátnővel vagy baráttal találkozunk, akkor önfeledten viselkedünk, nevetünk és önmagunk tudunk lenni anélkül, hogy a másik véleményétől, megítéléstől függenénk. Érdemes az első randik stratégiái közé ezt a tézist elhelyezni, ugyanis az a jó, ha lehetséges szerelmünk önmagunkért szeret meg minket és nem egy felvett szerepet kedvel meg.

2. Megfigyelhetjük partnerünk viselkedését, ha társaságban van

Láthatjuk, hogy milyen társaságban az az ember, akivel szeretnénk mélyebb, romantikus kapcsolatot kialakítani a jövőben. Vonzalmat generál a partnerünkben az, ha látja, hogy viselkedünk a négy fős asztalnál, vagy, amikor szívből mesélünk el egy adott történetet. A partnerünk látni fogja, hogy képesek vagyunk szórakoztatni a társaságot és elvarázsolja, hogy minden szempár ránk szegeződik.

3. Kapcsolat kialakítása a dupla randi többi résztvevőjével

Előfordulhat, hogy felépítünk magunkban egy képet a randipartnerünkről, csupán, mert láttunk róla a neten néhány fotót és azok alapján vonzónak találtuk őt. Mégis könnyedén lehet, hogy nem születik meg a szikra, a kémia. Ilyenkor érdemes kihasználni, hogy nem egyedül mentünk randizni: nyissunk a másik páros felé és legyünk kezdeményezőek. A kapcsolatrendszer gyarapítása mindig jótékony.

4.Új barátokat is szerezhetünk

Ha minden optimálisan alakul, akkor a szuper első randiból folytatás is lesz, a grátisz pedig, hogy a másik két fél személyében előfordulhat, hogy új barátokat szereztünk.

Ejtsünk szót a hátrányokról

1. Nehéz megtervezni a találkozók időpontját.

Alapesetben csak egyetlen emberrel kell optimális időpontot találni, ellenben a dupla randinál mindenkinek megfelelő alkalmat kell egyeztetni, és ez tovább bonyolítja a szervezést.

2. Verseny potenciális jelöltért

Előfordulhat, hogy két résztvevőnek is ugyanaz nyeri el a tetszését. ( Ha alapjáraton is úgy futna neki két ember a dupla randinak, hogy ugyanaz a típus, ideál jön be neki, akkor nekik nem célszerű a dupla randit választani.) Ha mégis így alakul a négyes találkozó, akkor érdemes tisztelettel és nyíltan figyelni, hogy a kiszemelt kihez vonzódik inkább, és inkább a kémiát előnyben részesíteni, semmint, hogy a versenyszellem győzzön.

3.Figyeljünk a számla végén az összegre

Nem szabad beleesni abba a hibába, hogy mindenki fogyasztását egyvalaki állja. Mivel négy fő vesz részt, javarészt ismeretlen emberekkel, így érdemes megosztani a költségeket, hogy senki se kerüljön kínos helyzetbe.

Összegzés

Valóban, az introvertált embereknek ez a megoldás baráti opció és könnyítheti az ismerkedéssel járó kihívásokat, az első randevút mégis célszerűbb kettesben tölteni. Mélyebb témákra tud sor kerülni, akár még romantikusan is zárulhat az este. De hogy kinek mi az előnyösebb megoldás, nem kívánjuk írásunkban meghatározni. Modern és új megoldás a dupla randi szervezése, de lehet, hogy a valóságban nem működik olyan sikeresen, mint ahogy az a nagybetűs könyvben olvasható.