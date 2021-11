Kinizsi Ottó és táncpartnere, Szőke Zsuzsanna táncművész gőzerővel készülnek a hétvégi Dancing with the Stars döntőjére. A színész elárulta, hogy mi motiválja abban, hogy megnyerje a versenyt.

A Dancing with the Stars versenyzői teljes erőbedobással készülnek arra, hogy megmérettessék magukat a mindent eldöntő fináléban. Mindenki szorgosan gyakorol, Kinizsi Ottót azonban személyes okok is motiválják, hogy mindent megtegyen a győzelemért. Táncpartnerével, Szőke Zsuzsannával három produkcióval készülnek a döntő estéjére.

Kinizsi Ottó arról nyilatkozott a Blikknek, hogy nagyobbik lánya miatt is szeretne teljesíteni, ugyanis Emmának egy sérülés miatt fel kellett adnia táncos álmát és karrierjét.