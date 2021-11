Tóth Andi énekesnőt sokan nyers és szókimondó stílusáról ismerik. Párjával, Andrei Mangrával megnyerték az idei Dancing with the Starst, de a fiatal tehetség jóval többet nyert csillogó trófeánál.

Tóth Andi és Andrei Mangra több hónap kemény munkája után megnyerték az idei Dancing with the Stars versenyét. Andi az első perctől komolyan vette a táncos műsort, melyben alázattal és végtelen szorgalommal készült hétről hétre a produkciók során. A profi tánclépéseket gyorsan és pontosan kivitelezte, győzelmük szinte az első adástól borítékolható volt. Az énekesnő így vélekedett győzelme után:

Örülök, hogy legalább ebben a pár hónapban egy kicsivel többet foglalkoztak az emberek a tehetségemmel és a szorgalmammal, mint a balhékkal. Jólesett és reményekkel töltött el. Bár nem mondom, hogy megváltoztam, nyílván születnek még rólam olyan cikkek, amik botrányt kavarnak, de a Dancing egy olyan lendületet adott az életemnek, ami remélem nagyon magasra repít.

A győzelem után egy zártkörű bulira mentek a Dancing with the Stars versenyzői és szerkesztői. Alkoholból is volt bőven, ami azonban biztos: Tóth Andi visszafogottan bulizott, ugyanis kora reggel teljesen józanul vezetett haza.