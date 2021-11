Véget ért a Dancing with the Stars második évada. Izgalmakban természetesen nem volt hiány a fináléban, a négy legjobb páros közül Tóth Andi és Andrei Mangra került ki győztesen. Adásról adásra láthatták a nézők és a zsűri, ahogy szívüket-lelküket beletették minden egyes produkcióba, és minden táncuknál a maximumot hozták ki magukból. Andiról már az első adásban kiderült, hogy a tánchoz is kivételes tehetsége van. A nyertes párost arról kérdeztük, hogy érzik magukat a hatalmas siker után.

"Büszke vagyok Andreira, ugye ez neki már nem az első műsora, és már nagyon megérdemelte, hogy megnyerje. Ő nagyon szuper tanár és nagyon jó táncos. Persze annak is örülök, hogy olyan műsorban nyertem, ahol a nézők szavazatain múltak az eredmények" - mondta Andi.

Andrei hozzátette, ő is nagyon büszke Andira, számára szenzációs volt az elmúlt pár hónap. Kiemelte, hogy fantasztikusnak tartja azt a munkát és maximalizmust, amit Andi a parkettre tudott vinni:

"Nagyon örülök, hogy Andival tudtam nyerni, mert úgy éreztem, hogy bár ő amatőr, mégis úgy tudok vele táncolni, mintha profi lenne. Ez olyan lendületet és hitet adott, ami miatt úgy gondoltam, hogy akár még meg is nyerhetnénk a versenyt. És boldogsággal tölt el, hogy a nézők is így gondolták."

Andi elmesélte, hogy bár a rendszeres táncpróbák véget értek, nem lesz ideje kipihenni az elmúlt hónapok izgalmait az elkövetkezendő hetekben, hiszen a jövő héten hat koncertje is lesz:

"Pörgök tovább, de nagyon örülök, hogy ezt most így megélhettük, és most semmi másra nem akarok gondolni, csak erre az elmúlt néhány hónapra, és arra, hogy mennyire élveztem."